Serveringspersonal Miss Voon Stockholm

Miss Voon grundades 2011 på Sturegatan i Stockholm. Idag finner du restaurangerna i Stockholm, Uppsala och Skellefteå. Jonas Svensson med team driver Miss Voon och Goma asiatisk gastropub. Miss Voon är en modern restaurang som kombinerar smaker från alla de asiatiska köken med en skandinavisk grund. Fräschör, enkelhet och mycket smakkaraktär har varit ledorden när vi har utformat menyn, och det går igen även i vin- och drinklistan.
Vi söker nu efter förstärkning till vårt fantastiska matsalsteam. Vi ser gärna att du har erfarenhet kring tidigare arbete inom service och restaurang men din vilja, personlighet och känsla för service är absolut viktigast.
Du som söker är mat- och dryckesintresserad, lägger stor vikt vid detaljer och vill vara med och ge våra gäster en personlig serviceupplevelse utöver det vanliga.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: info@missvoon.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal MV Sthlm".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Miss Voon Sweden AB (org.nr 559328-2998)
100 31  STOCKHOLM

Jobbnummer
9485204

