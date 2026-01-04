Serveringspersonal med blick för gäster och service
Grinda Wärdshus AB / Servitörsjobb / Vaxholm Visa alla servitörsjobb i Vaxholm
2026-01-04
, Värmdö
, Lidingö
, Stockholm
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grinda Wärdshus AB i Vaxholm
, Värmdö
eller i hela Sverige
Är du sugen på att träffa nya människor, jobba i ett högt tempo? Du förstår vad god service är och vill ha en rolig, spännande sommar med varierande arbetsuppgifter i en underbar skärgårdsmiljö? Då är Grinda rätt plats för dig!
Har du en talang för att skapa magiska stunder? Är du självgående, sprudlande och redo för en ny utmaning? Vi söker dig som vill vara en del av vårt fantastiska team som serveringspersonal, där ditt öga för gästens upplevelse och passion för service verkligen kommer till sin rätt!
Vem är du?
Du älskar att träffa nya människor och det märks. Med erfarenhet inom servering vet du hur man balanserar service med ett leende, och du gör det naturligt. Har du utbildning inom hotell och restaurang, eller kanske barista-kunskap? Perfekt! Men lika viktigt är din energi och inställning. Din blick för detaljer och din förmåga att läsa av våra gäster gör att de känner sig välkomna och ompysslade.
Vad erbjuder vi?
Vi är ett team av gött folk som brinner för det vi gör - att ge våra gäster en härlig upplevelse varje gång de besöker oss. Som serveringspersonal hos oss får du:
• Chansen att jobba i en härlig miljö med ett glatt och stöttande team.
• Flextider som ger dig möjligt att få ihop ditt schema med vardagen i skärgårdsmiljö.
• Boende i en av stockholm skärgårds vackraste destinationer.
Dina uppgifter:
• Servera mat och dryck med ett leende och på ett professionellt sätt.
• Hantera beställningar och betalningar - och ibland kommer du att få glänsa som en expert på menyn.
• Se till att alla gäster har det bra och hjälper till där det behövs. Ingen dag är den andra lik, och det är precis det som gör jobbet så kul!
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av servering och känner dig bekväm med att ta hand om gäster.
• Behärskar svenska & engelska språket väl - både tal och skrift. Andra språk är meriterande.
• Älskar att jobba i team och kan hantera stressiga situationer med ett leende.
Känner du igen dig i detta? Då passar du perfekt in hos oss! Bli en del av vårt team och hjälp oss att fortsätta leverera oförglömliga upplevelser till våra gäster. Skicka in din ansökan idag och ta första steget mot en kul och fartfylld arbetsplats!
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
HRF avtalsenliga lönenivåer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grinda Wärdshus AB
(org.nr 556251-4272) Arbetsplats
Grinda Wärdshus Jobbnummer
9668415