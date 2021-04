Serveringspersonal för säsongsanställning - Restaurant Gaffeln AB - Servitörsjobb i Sigtuna

Restaurant Gaffeln AB / Servitörsjobb / Sigtuna2021-04-14Vi driver Arlandastads Golfrestaurang i Rosersberg. Vår ambition är att kunna erbjuda en variation av ny och traditionell fransk mat. Vi har öppet 7 dagar i veckan under golfsäsongen som sträcker sig från april till oktober.Restaurangen har plats för 170 gäster inomhus, tre konferensrum, en bar och uteservering på c:a 140 platser. Våra gäster är alltifrån deltagare i stora golfarrangemang, den vanliga golfaren men även lunchgäster från de större företagsområdena runt omkring såsom Arlanda, Rosersbergs och Arlandastads industriområde. Du som söker brinner för ditt arbete och tycker om att göra det där lilla extra för gästerna och trivs när det tidvis är mycket att göra. Det är ett plus om du är intresserad av golf. Vi söker nu tre erfarna servitörer/servitriser. Tjänsterna är på hel- eller deltid och avser golfsäsongen 2021, dvs april - oktober 2021.Arbetsuppgifterna består av bordsservering lunch och kväll.Utöver dessa tre tjänster söker vi även personal som kan jobba extra vid behov under säsongen.Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-05-14Restaurant Gaffeln ABNorslunda Gård19595 195 95 Rosersberg5692468