Serveringspersonal

Sushi Gruppen AB / Servitörsjobb / Jönköping
2026-02-15


Visa alla servitörsjobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sushi Gruppen AB i Jönköping, Lund eller i hela Sverige

Nu söker vi på Icha Mochi i jönköping nya medarbetare. Är du en person som tar för sig, är glad och stresstålig, då ska du söka till oss. vi söker nu serveringspersonal. Erfarenhet är ett stort plus!
Arbetsuppgifterna innebär servering, plock, kassa och allt som hör därtill. Arbetstiderna varierar, både dag, kväll och helger.
Krav är att du ska prata flytande Svenska och vara flexibel.
Är du intresserad?
skicka din ansökan till:
Mail: roberto@ichamochi.se (bifoga ett CV med foto)
Telefon: 0765 59 36 49

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Telefon: 0765593649
E-post: Roberto_Bebinno@hotmail.com

Arbetsgivare
Sushi Gruppen AB (org.nr 559086-7064)
Lillsjöraden 18 (visa karta)
553 20  JÖNKÖPING

Jobbnummer
9743227

Prenumerera på jobb från Sushi Gruppen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sushi Gruppen AB: