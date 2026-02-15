Serveringspersonal
Sushi Gruppen AB / Servitörsjobb / Jönköping Visa alla servitörsjobb i Jönköping
2026-02-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sushi Gruppen AB i Jönköping
, Lund
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Icha Mochi i jönköping nya medarbetare. Är du en person som tar för sig, är glad och stresstålig, då ska du söka till oss. vi söker nu serveringspersonal. Erfarenhet är ett stort plus!
Arbetsuppgifterna innebär servering, plock, kassa och allt som hör därtill. Arbetstiderna varierar, både dag, kväll och helger.
Krav är att du ska prata flytande Svenska och vara flexibel.
Är du intresserad?
skicka din ansökan till:
Mail: roberto@ichamochi.se
(bifoga ett CV med foto)
Telefon: 0765 59 36 49 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Telefon: 0765593649
E-post: Roberto_Bebinno@hotmail.com Arbetsgivare Sushi Gruppen AB
(org.nr 559086-7064)
Lillsjöraden 18 (visa karta
)
553 20 JÖNKÖPING Jobbnummer
9743227