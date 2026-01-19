Serveringspersonal

Hotel Medevi Brunn AB / Servitörsjobb / Motala
2026-01-19


Visa alla servitörsjobb i Motala, Vadstena, Mjölby, Karlsborg, Linköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hotel Medevi Brunn AB i Motala

Vi söker nu ett flertal för arbete i vårt Wärdshus samt i vårt café. Till Wärdshuset söker vi serveringspersonal med tidigare erfarenhet från servering med så väl ala carté samt festvåning. Har du även goda dryckeskunskaper så är det ett starkt plus. Vi ser att du är glad och positiv i ditt bemötande till gäst men även en lagspelare gentemot dina kollegor. Till caféverksamheten söker vi dig som gillar att ha gäster omkring dig i en underbar miljö, ditt arbete består i att förbereda smörgåsar, fika och liknande. Gillar du sedan att baka så är det väldigt positivt. Du behöver ha tillgång till bil för att kunna ta dig till Medevi. Vi kan också erbjuda enkelt boende om så önskas. Tillträde med start från början av juni med möjlighet fram till jul som slut för året.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: restaurant@medevibrunn.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hotel Medevi Brunn AB (org.nr 556732-9692)
Medevi Brunn (visa karta)
591 97  MOTALA

Arbetsplats
Medevi Brunn AB, Hotel

Jobbnummer
9693048

Prenumerera på jobb från Hotel Medevi Brunn AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hotel Medevi Brunn AB: