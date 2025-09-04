Serveringspersonal
2025-09-04
Spill saluhall & eatery är ett all day koncept med restaurang, delikatessbutik, café, bageri och cateringverksamhet. Utöver detta bemannar vi Hjalmar Lundbohmsgården, Bolagshotellet samt Ingenjörsvillan åt LKAB i Kiruna där vi ansvarar för deras konferenser, luncher, middagar och logi. Hjalmar Lundbohmsgården drivs som museum och café med möjlighet till luncher och middagar för slutna sällskap.
Vi söker nu ett antal personer som vill hoppa in vid toppar och stärka upp serveringen
För stunden kör vi ett fast casual koncept men går under hösten över till mer klassisk ala carteservering och behöver då stärka upp serveringsteamet med fler personal.
Vi söker dig som vill arbeta extrapass eller deltid på schema. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: spill@spillmer.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extrapersonal". Arbetsgivare Spis i Kiruna AB
(org.nr 556898-7076)
Lastvägen 54 (visa karta
)
981 38 KIRUNA Arbetsplats
Spill saluhall & eatery Kontakt
Daniel Stålnacke daniel.stalnacke@spillmer.se Jobbnummer
9493118