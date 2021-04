Serverings Personal Till Zushi Helsingborg - Zvshi AB - Servitörsjobb i Helsingborg

Zvshi AB / Servitörsjobb / Helsingborg2021-04-14Vi på Zushi växer, och söker ständigt nya medarbetare.Vi söker just nu servitör/servitris som kan jobba under LUNCHEN på vardagar mellan 11-15:00 vardagar, samt vissa kvällar och helger.Tjänsten är omgående.Som servitör/servitris har du varierande arbetsuppgifter, allt från att ge gästerna råd kring maten på menyn, ta emot beställningar, hantera kassa samt hålla arbetsplatsen fin och ren. Du vet att för att ett team ska lyckas måste alla jobba tillsammans och hjälpas åt så gott vi kan. Du är även restaurangens ansikte utåt och måste vara serviceinriktad och stresstålig.Du har dessutom tidigare erfarenhet av att jobba inom serviceyrket. Goda kunskaper av drycker är klart meriterande.Vad erbjuder vi?Ett fartfyllt jobb i ett sammansvetsat team. Hos oss får du möjlighet att arbeta på en unik arbetsplats med extra allt där en skön fusion av japansk mat, drycker samt härliga arbetskollegor.Som person är du öppen, glad, lyhörd och flexibel. Det är viktigt att kunna ligga steget före och att överträffa gästernas förväntningar. Självklart måste du kunna hålla ett högt tempo och ta ett stort ansvar.Din personlighet, din erfarenhet och ditt engagemang är de största tillgångarna för oss. Därför söker vi dig som har passion för mat, dryck och människor.Låter det här som något för dig? Lämna in din ansökan till oss genom mejl på jobb.hbg@zushi.se med en peronlig brev, CV tillsammans med en bild.Om du har ytterligare frågor angående positionen, vänligen kontakta mig på telefon: 0737617525#jobbjustnu2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-05-14ZVSHI ABKarlsgatan 125224 Helsingborg5689717