Servering (lunch)

Sushi Thai King AB / Servitörsjobb / Mölndal
2026-03-15


Vi söker nu en servitör/servitris till vårt team!
Vi söker dig som:
Är en energisk och positiv person
Har passion för mat och service
Är noggrann och tycker om att hålla rent och ordning
Kan kommunicera flytande på svenska
Arbetstiden är mellan 25 och 30 timmar per vecka. Vardagar 10:30 tills 16:00.
Erfarenhet är meriterande.

Publiceringsdatum
2026-03-15

Dina arbetsuppgifter
Ge god service till våra gäster
Se till att restaurangen hålls ren och trivsam
Hjälpa till i den dagliga driften av restaurangen

Om du tycker om restaurangarbete, gillar att möta människor och vill arbeta i ett trevligt team är du varmt välkommen att söka!

Kontaktuppgifter för detta jobb
sushithaikingjobb@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Sushi Thai King AB (org.nr 556749-3340)
Göteborgsvägen 5 (visa karta)
431 30  MÖLNDAL

Jobbnummer
9798187

