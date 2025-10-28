Server- och nätverkstekniker till ReuseIT
Eterni Sweden AB / Supportteknikerjobb / Växjö Visa alla supportteknikerjobb i Växjö
2025-10-28
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
SERVER- OCH NÄTVERKSTEKNIKER TILL REUSEITPubliceringsdatum2025-10-28Arbetsuppgifter
Vill du vara med och bidra till en mer hållbar framtid? På ReuseIT arbetar vi varje dag med att ge IT-utrustning en andra chans genom återanvändning. Nu söker vi en Server- och nätverkstekniker till vårt team.
Som Server- och nätverkstekniker arbetar du med hela flödet, från testning och felsökning till service, support och utleverans. Du kommer ha en varierad vardag där både teknikintresse och noggrannhet står i fokus.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Provtesta och felsöka servrar och nätverk
Konfigurera servrar och nätverk
Svara på supportärenden via telefon, e-post och övriga digitala kanaler från kunder
Utföra reparationer och service av IT-utrustning
Förbereda IT-utrustning för leverans till kund.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ett genuint intresse för IT och teknik. Du har erfarenhet av arbete med servrar och nätverk och trivs med att ta ansvar för att arbetet håller hög kvalitet. Du är noggrann, strukturerar och har lätt för att samarbeta, men arbetar lika bra självständigt när det behövs. Har du dessutom truckkort ser vi det som meriterande, men det är inget krav för tjänsten.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Server- och nätverkstekniker är ett konsultuppdrag på heltid som initialt är på 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos ReuseIT. Efter 6 månader har ReuseIT för avsikt att erbjuda dig en tillsvidareanställning.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Arbetsplats
ReuseIT Sweden AB Kontakt
Elsa Schöldberg elsa.scholdberg@eterni.se Jobbnummer
9578549