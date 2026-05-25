Seniora fordonsmontörer till storkund
2026-05-25
Om Tjänsten
I rollen som senior fordonsmontör till vår kund inom fordonsindustrin kommer du att arbeta med avancerade mekaniska arbetsuppgifter kopplade till montering, justering och anpassning av tunga fordon. Arbetet innefattar bland annat montering av komponenter såsom kranar, flak och snökedjor samt mekaniska justeringar för att säkerställa att fordonen uppfyller höga krav på funktion, kvalitet och driftsäkerhet.
Du förväntas ta ett stort eget ansvar I det dagliga arbetet och bidra med din erfarenhet I mer komplexa moment. Rollen innebär även att du kan fungera som ett stöd till kollegor i teamet och bidra till ett mer effektivt och kvalitetsmedvetet arbetssätt. Arbetet sker i nära samarbeta med andra funktioner inom verksamheten, samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid. Arbetet kommer att förläggas på kvällstid efter sommaren, men upplärning och introduktion sker under dagtid med start omgående.
Om Dig
Vi söker dig som har en gedigen och dokumenterad erfarenhet av mekaniskt arbete inom fordon eller industri och som tris i en roll där du får arbeta praktiskt med avancerad montering. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett strukturerat arbetssätt. Vidare är du en lagspelare som samarbetar väl med andra, samtidigt som du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Du har ett teknsikt intresse och en god förståelse för hur olika komponenter samverkar i tunga fordon. Din anställning, erfarenhet och vilja att bidra till teamet är avgörande i denna roll, och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras innan eventuell anställning.
Krav för tjänsten
Lång erfarenhet inom arbete som fordonsmontör eller mekaniker
God maskin- och verktygsvana
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
C-körkort
Gymnasiebetyg i matematik och engelska är mycket meriterande.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elsa Khan via elsa.khan@adecco.se
Har du frågor gällande registrering, vänligen kontakta supporten via info@adecco.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
Elsa Khan Elsa.Khan@adecco.se Jobbnummer
9925133
9925133