Senior windowstekniker till BRÅ
2025-09-11
Vill du ta en ledande roll i utvecklingen av en modern och säker IT-miljö på en samhällsviktig myndighet? Som seniorwndowstekniker hos Brottsförebyggande rådet (BRÅ) får du möjlighet att kombinera djup teknisk kompetens med pedagogisk förmåga - där du både driver utveckling, mentorprogram och fungerar som en brygga mellan teknik och verksamhet.
Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en senior windowstekniker till vår kund Brottsförebyggande rådet (BRÅ). BRÅ är en central aktör inom det brottsförebyggande arbetet i Sverige. Myndigheten verkar för att öka tryggheten i samhället genom att ta fram fakta, sprida kunskap och ge stöd till regeringen samt rättsväsendets myndigheter. Rollen är placerad i Stockholm.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Som senior windowstekniker ansvarar du för drift, underhåll och utveckling av BRÅ:s Windows-infrastruktur. Du arbetar med både strategiska och operativa frågor, driver införandeprojekt och säkerställer att IT-lösningar följer best practice och myndighetskrav. Rollen innebär också ett stort ansvar för att stötta och kompetensutveckla kollegor inom IT-drift och support.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Förvalta och vidareutveckla Active Directory (AD), Group Policy Objects (GPO), PKI och Exchange
Ansvara för drift, underhåll och utveckling av Windows Server-miljöer
Driva införandet av Windows 11 på server- och klientsidan
Leda övergången från OES-filserver till Windowsbaserad lösning (DFS)
Delta i och leda design- och arkitekturarbete kring Windows-infrastruktur
Dokumentera, skapa processer och etablera en strukturerad förvaltning
Säkerställa att lösningar följer gällande säkerhetskrav och regelverk
Fungera som mentor och kunskapsbärare för tekniker och supportkollegor
Bidra med beslutsunderlag, handlingsplaner och lösningsförslag till ledning och team
Dina egenskaper
Vi söker dig som kombinerar djup teknisk kompetens med stark pedagogisk förmåga. Du är trygg i din expertis, men också lyhörd, prestigelös och bra på att förklara komplexa tekniska lösningar på ett begripligt sätt för olika målgrupper. Du trivs med att ta ansvar, driva förbättringsarbete och inspirera kollegor till lärande och utveckling.
Låter detta som något för dig? Skicka gärna in din ansökan idag!
Kvalifikationer:
Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
Minst 7-10 års erfarenhet av arbete med Windows Server och Active Directory
Djup kompetens inom PKI, GPO, Exchange och avancerad felsökning
Erfarenhet från komplexa organisationer med höga säkerhetskrav, gärna offentlig sektor
Certifieringar inom Microsoft Windows Server, AD, PKI och Exchange (ex. MCSE, MCSA eller Microsoft Certified: Windows Server Hybrid Administrator Associate)
God förståelse för ITIL-processer och ärendehantering
Kunskap i PowerShell och automationsverktyg
Mycket goda kunskaper i Microsoft Exchange och DFS
Meriterande:
Erfarenhet av klientmanagering, applikationsdistribution och paketering
Kunskap inom nätverk, brandväggar och säkerhetsarkitektur
Erfarenhet av virtualisering (gärna Proxmox)
Deltagit i eller lett säkerhetsgranskningar och revisionerTjänstens omfattning och tillträde
