Senior verksamhetsutvecklare
2026-01-15
Akademiskt primärvårdscentrum Utveckling
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till APC utveckling!
Nu finns det möjlighet att söka en tillsvidareanställning som verksamhetsutvecklare hos oss på Akademiskt primärvårdcentrum (APC) Utveckling. Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi erbjuder ett spännande arbete i en positiv och kreativ arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka och bidra till utvecklingen av framtidens vård. Uppdraget är placerat på APC Utveckling men kommer att bedrivas i nära dialog med förvaltningsledningen inom Nära vård och hälsa.
APC Utveckling tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala och är en del av enheten för Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU). Vi är förvaltningens stöd i primärvårdsgemensamma utvecklingssatsningar, projektarbeten och specifika utredningsuppdrag. Du kommer att ingå i en stor, multiprofessionell verksamhet med kunniga kollegor.
Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och bra förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Ditt uppdrag
En central del i uppdraget är att, i nära dialog med förvaltningsledningen, driva förändringsarbete kopplat till omställningen mot nära vård med särskilt fokus på att fungera som en strategisk resurs i arbetet med vårdcentrum och andra centrala processer. Ett verksamhetsnära stöd i nära dialog med chefer och medarbetade är centralt för uppdraget som kräver en flexibilitet och snabb omställningsförmåga. Andra arbetsområden kan bli inom exempelvis områdena vårddokumentation, tillgänglighet och patientsäkerhet.
I rollen som verksamhetsutvecklare är ditt uppdrag att utveckla verksamheterna inom förvaltningen genom att i nära samverkan med dem leda, koordinera och följa upp strategiska utvecklingsarbeten. Uppdragen kan röra verksamhetsutveckling både lokalt på enskilda vårdcentraler men också på förvaltningsövergripande nivå. I arbetsuppgifterna ingår att både driva, facilitera och medverka i olika arbetsgrupper, uppdrag och projekt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa förbehåller sig rätten att, under perioder med hög arbetsbelastning som till exempel sommaren, be dig att arbeta kliniskt vid behov.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
• Högskoleexamen med hälso- och sjukvårdsinriktning eller annan relevant utbildning.
• Dokumenterad erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård.
• Erfarenhet av att leda och ingå i förändringsarbete inom primärvård eller närliggande områden.
Meriterande:
• Kompetens inom facilitering och processledning.
• Gedigen utbildning inom förbättringskunskap, erfarenhet av processorienterat arbetssätt och projektledning.
• Erfarenhet av datadrivet förbättringsarbete (t.ex. kvalitetsregister, SAS, vårdadministrativa system).
• Erfarenhet av tjänstedesign, produktionsplanering och chefs-/ledarerfarenhet.
Som person är du kvalitetsmedveten och vill se konkreta resultat av ditt arbete. Du är analytisk, strukturerad och har ett helhetsperspektiv. Du tar självständigt ansvar för att arbetet blir färdigt inom givna tidsramar, är självgående och initiativtagande. Du fungerar väl såväl i grupp som med självständiga arbetsuppgifter. Du har en god förmåga att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt och är pedagogisk. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vår verksamhet
Vi på APC Utveckling arbetar med verksamhetsnära utvecklings- och förbättringsarbete som är centralt i utvecklingen mot en mer nära och effektiv vård. APC Utveckling ingår tillsammans med APC Utbildning, APC Forskning, Forskning Funktionshinder, Hälsoäventyret samt FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i förvaltningens enhet för Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU). APC Utvecklings uppdrag är att stödja verksamheterna för att nå fastställda mål. Vi är förvaltningens stöd i primärvårdsgemensamma utvecklingssatsningar, projektarbeten och i specifika utredningsuppdrag. Kliniska processer utgör tillsammans med andra processer grunden för att utveckla verksamheten med syfte att skapa god vårdkvalitet. Du kommer att ingå i en stor, multiprofessionell verksamhet med kunniga kollegor.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss, våra arbetsuppgifter och uppdrag är du välkommen att kontakta gruppchef Anna Lilja Qvarlander på telefon: 072-224 36 94.
Fackliga representanter nås via växeln för Region Uppsala, 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden så vänta inte med din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
