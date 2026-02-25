Senior Verksamhetsarkitekt
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en mycket senior verksamhetsarkitekt för ett strategiskt och verksamhetskritiskt uppdrag i en reglerad organisation. Du får en nyckelroll i att definiera framtida informations- och systemarkitektur, med särskilt fokus på lotsningsverksamheten. Uppdraget är analyserande och framåtblickande, där du tar fram målbild och plan för förflyttningen från nuläge till önskat läge.
Du samverkar nära med en verksamhetsarkitekt på myndighetsnivå och bidrar till att koordinera pågående och kommande arkitekturarbeten, så att beslut, beroenden och vägval hänger ihop över organisationen.
ArbetsuppgifterTa fram förslag till framtida informations- och systemarkitektur som stödjer verksamhetens strategiska utveckling, med fokus på lotsningsverksamheten.
Ta fram målarkitektur samt en konkret utvecklingsplan (roadmap) från nuläge till målbild.
Beskriva prioriteringar, etappindelning, beroenden, risker samt begränsningar i befintlig systemmiljö (inklusive oförvaltade komponenter).
Konkretisera och strukturera verksamhetens behov så att de kan omsättas i upphandling av systemstöd, kravställning för utveckling och beställning av lösningar.
Föreslå principer för sourcing och lösningsstruktur, inklusive rekommendationer kring standardsystem/moduler, uppdragsutvecklade lösningar samt integrations- och arkitekturprinciper.
Genomföra översiktliga gap-analyser inom andra verksamhetsområden och tydliggöra gap mellan framtida produkter/tjänster och befintlig informations- och systemarkitektur.
Ta fram analyser och beslutsunderlag för ledningsgrupper.
KravMinst femton (15) års dokumenterad erfarenhet från kvalificerade IT-roller (exempelvis IT-chef/CIO, enterprisearkitekt eller projektledare för strategiskt IT-arbete).
Erfarenhet av att arbeta med flera olika styrmodeller för IT.
Erfarenhet från reglerad verksamhet (exempelvis myndighet, bank/finans, telekom eller motsvarande).
Erfarenhet av systemupphandling i kombination med egenutvecklade system.
Erfarenhet av IT-säkerhet och riskhantering.
Erfarenhet av arbete med AI och automation.
Dokumenterad kompetens inom strategisk IT-styrning/IT-governance, enterprisearkitektur, projekt- och programledning inom IT, kravframställan/kravhantering, regelverk och compliance (exempelvis informationssäkerhet) samt systemupphandling.
Dokumenterad vana av att verka i ledande befattning.
Dokumenterad förmåga att kombinera strategisk analys med praktisk implementering.
Dokumenterad erfarenhet av hypotesbaserat och iterativt arbetssätt i komplexa miljöer.
Dokumenterad erfarenhet av förändringsledning och att skapa förtroende i organisationer.
Civilingenjörsexamen inom IT, Datateknik, Teknisk fysik eller Teknisk matematik.
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Svenskt medborgarskap.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeMinst 15 års erfarenhet som IT-chef/CIO.
Minst 15 års erfarenhet av enterprisearkitektur.
Minst 15 års erfarenhet av projektledning av IT-strategiarbete.Så ansöker du
