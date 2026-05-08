Senior UX/UI Designer - Stockholm
2026-05-08
Vill du vara med och utveckla ett samhällsviktigt system som varje dag hjälper tusentals människor att resa tryggt och smidigt? Nu söker vi en senior UX/UI Designer till ett långsiktigt och innovativt initiativ inom kollektivtrafiken i Stockholm.
Du kommer att spela en central roll i utvecklingen av ett helt nytt trafikhanteringssystem för färdtjänsten - ett system som hanterar resebeställningar, trafikövervakning, kapacitet och resegarantier för över 10 000 dagliga resor
Uppdraget
Som Senior UX/UI Designer blir du en del av ett tvärfunktionellt utvecklingsteam tillsammans med tech lead, utvecklare och testare. Du ansvarar för användarupplevelsen i en ny beställnings- och avtalsportal som kommer vara avgörande för verksamheten.
Du kommer bland annat att:
Planera, leda och driva hela designprocessen Identifiera användarbehov genom användarcentrerat arbete Ta fram koncept, UX-flöden, wireframes och validerad UI-design Arbeta nära verksamhet och utvecklingsteam för att prioritera funktionalitet och skapa maximal verksamhetsnytta Säkerställa skalbar och hållbar design med hjälp av designsystem och komponentbibliotek Designa komplexa arbetsverktyg med fokus på effektiva arbetsflöden och hög användbarhet
Du kommer arbeta mot flera viktiga målgrupper
Beställningscentralen Resegarantin Taxileverantörer Interna verksamhetsanvändare inom färdtjänsten
Det här är ett uppdrag där din design kommer göra verklig skillnad för både användare och samhälle
Vi söker dig som
Är senior och självgående inom UX/UI Har stark metodkompetens och erfarenhet av hela designprocessen Har arbetat med komplexa verksamhetssystem och arbetsverktyg Är van att omsätta komplexa krav och regelverk till intuitiva lösningar Har erfarenhet av användarresearch, användartester och prototyping Är mycket bekväm i Figma och van att arbeta med designsystem och Material Design Trivs i agila och tvärfunktionella team Är kommunikativ, prestigelös och gillar samarbete
Teknisk och metodmässig erfarenhet
UX-metoder såsom intervjuer, användarresor, användartester och observationer Interaktiva prototyper och detaljdesign i Figma Material Design och komponentbibliotek Prioritering utifrån användarinsikter och verksamhetsnytta Agila arbetssätt och nära samarbete med utvecklingsteam
Plats & upplägg
Kungsholmen, Stockholm Huvudsakligen arbete på plats Viss möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse
Omfattning
Start: 15 juni 2026 (eller enligt överenskommelse) Slut: 15 juni 2027 Möjlighet till förlängning 1+1 år Omfattning: 40h/vecka
