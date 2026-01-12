Senior Upphandlingsspecialist

Om företaget Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum. Om uppdraget Vi söker en erfaren upphandlingsspecialist som vill stötta en kommun i arbetet med att utreda och eventuellt upphandla en extern leverantör för inköp av matlådor och livsmedel inom stöd och omsorg. Uppdraget inleds med en RFI (Request for Information) för att kartlägga marknaden och stärka beslutsunderlaget inför nästa steg. Rollen kombinerar strategiskt och operativt upphandlingsstöd genom hela processen. ArbetsuppgifterPlanera, genomföra och dokumentera en RFI Analysera inkomna svar samt sammanställa slutsatser och rekommendationer Vid beslut om fortsatt arbete: driva hela upphandlingsprocessen enligt LOU/LUK Stötta beställarorganisationen från förberedelser till avslutad leverans Säkerställa strukturerad dokumentation och tydlig kommunikation i upphandlingsarbetet KravMinst 5 10 års erfarenhet av upphandling Dokumenterad erfarenhet av upphandling enligt LOU och LUK Erfarenhet av minst ett liknande uppdrag under de senaste 5 åren Du har själv varit aktivt delaktig i det/de relevanta referensuppdragen MeriterandeErfarenhet av att genomföra RFI som underlag inför upphandling
Så ansöker du Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.