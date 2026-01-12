Senior Upphandlingsspecialist

Avaron AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-01-12


2026-01-12

Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Vi söker en erfaren upphandlingsspecialist som vill stötta en kommun i arbetet med att utreda och eventuellt upphandla en extern leverantör för inköp av matlådor och livsmedel inom stöd och omsorg. Uppdraget inleds med en RFI (Request for Information) för att kartlägga marknaden och stärka beslutsunderlaget inför nästa steg. Rollen kombinerar strategiskt och operativt upphandlingsstöd genom hela processen.
ArbetsuppgifterPlanera, genomföra och dokumentera en RFI
Analysera inkomna svar samt sammanställa slutsatser och rekommendationer
Vid beslut om fortsatt arbete: driva hela upphandlingsprocessen enligt LOU/LUK
Stötta beställarorganisationen från förberedelser till avslutad leverans
Säkerställa strukturerad dokumentation och tydlig kommunikation i upphandlingsarbetet
KravMinst 510 års erfarenhet av upphandling
Dokumenterad erfarenhet av upphandling enligt LOU och LUK
Erfarenhet av minst ett liknande uppdrag under de senaste 5 åren
Du har själv varit aktivt delaktig i det/de relevanta referensuppdragen
MeriterandeErfarenhet av att genomföra RFI som underlag inför upphandling

Sista dag att ansöka är 2026-01-13
