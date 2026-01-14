Senior Testledare för migrering
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior testledare med stark förmåga inom både testledning och verksamhetsnära kravställning till ett omfattande migreringsprogram inom försäkringsbranschen. Uppdraget är en central del i integrationen mot en ny sparplattform och omfattar migrering av spar- och kunddata med komplexa tekniska, regulatoriska och affärsmässiga beroenden.
Du blir en nyckelperson i test- och kvalitetssäkringsarbetet, med ansvar för att skapa struktur, säkerställa korrekt migreringslogik och driva tidig testdesign och kravarbete tillsammans med flera team och intressenter.
ArbetsuppgifterVara central kontaktpunkt mellan interna projektteam, interna leverantörer samt externa partners och leverantörer.
Rapportera teststatus, risker, beroenden och blockerare till integrationsledning och styrgrupp.
Facilitera samarbete mellan verksamhetsspecialister, migreringsteam, utveckling, arkitektur och externa leverantörer.
Säkerställa att verksamhetens behov och målbild på sparplattformen omsätts till tydliga funktionella och icke-funktionella krav.
Identifiera och definiera krav kopplade till kunddata, produktlogik, kontostrukturer, transaktioner, historik och regelverk.
Ta fram acceptanskriterier och stödja prioritering av backlogg i dialog med produktägare, utveckling och arkitektur.
Planera, strukturera och leda testarbete kopplat till migreringen.
Definiera teststrategi och testplaner, inklusive funktionella tester, icke-funktionella tester, prestanda, regression samt migreringsvalidering.
Säkerställa datakvalitet genom test av mappningsregler, datakonsistens, avvikelser och valideringar.
Leda testdesign, koordinera testfall och säkerställa spårbarhet från krav till test och resultat.
Planera och driva UAT tillsammans med verksamheten.
Säkerställa att testmiljöer, testdata och verktyg är tillgängliga och ändamålsenliga.
Identifiera brister i processer, krav eller lösningar och driva förbättringar.
Kvalitetssäkra leverabler från leverantörer, exempelvis mappningsdokument, valideringsregler och migreringsplaner.
KravMångårig erfarenhet av verksamhetsnära kravställning och testledning, gärna inom bank, försäkring eller pension.
Dokumenterad erfarenhet av systemmigreringar och/eller plattformsbyten.
Erfarenhet av att leda tvärfunktionella team inom test, krav och kvalitet i komplexa transformationsinitiativ.
Vana att stötta utvecklingsteam med tydliga krav samt samarbeta nära testare och testledare.
Erfarenhet av ledarskap, förändringsledning och prioriteringsarbete i större organisationer.
Mycket god förståelse för datamodeller, migreringslogik samt kund- och produktdata.
Förmåga att formulera kompletta, testbara krav och säkerställa efterlevnad i utveckling och migrering.
God kunskap om testmetodik och testprocesser, inklusive icke-funktionella tester och prestandatest.
Erfarenhet av ärendehanteringsverktyg, testramverk och testdatahantering.
Förmåga att strukturera komplex information och kommunicera tydligt till olika målgrupper.
MeriterandeErfarenhet av arbete i liknande fleråriga integrationsprogram.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
