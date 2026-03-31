Senior Testare
Gigstep AB / Datajobb / Lund
2026-03-31
Vi söker nu en senior utvecklingstestare med djup erfarenhet av embedded-system och testautomation. Här blir en central del av ett agilt utvecklingsteam som arbetar med avancerad backend-funktionalitet för audioenheter. Rollen passar dig som vill ta ett tydligare ägarskap över teststrategi, kvalitetssäkring och tekniska testlösningar i en komplex produktmiljö.
Om rollen
Som senior testare ansvarar du för att säkerställa att teamets utvecklade funktionalitet håller hög teknisk kvalitet, både genom avancerade manuella tester och robust automatisering. Du driver förbättringar av testmetoder, testarens infrastruktur och arbetssätt samt fungerar som ett tekniskt bollplank för utvecklare och andra testare.
Krav på kompetens
Teknik & test
Mångårig erfarenhet av testning i embedded-miljöer
Gedigen erfarenhet av testautomation samt arkitektur för automatiserade tester
Mycket goda kunskaper i Linux
Djup erfarenhet av Python inom testautomation
Erfarenhet av backend-API:er och systemintegrationstester

Dina personliga egenskaper
Stark kommunikatör och trygg i att driva kvalitetsfrågor i tvärfunktionella team
Proaktiv, strukturerad och van att ta initiativ
Samarbetsorienterad, prestigelös och bidrar aktivt till teamets utveckling
Nyfiken, innovativ och långsiktig i ditt tekniska tänkande
Start: Omgående/enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
https://jobs.gigstep.se
222 21 LUND
