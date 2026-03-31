Senior Testare

Gigstep AB / Datajobb / Lund
2026-03-31


Vi söker nu en senior utvecklingstestare med djup erfarenhet av embedded-system och testautomation. Här blir en central del av ett agilt utvecklingsteam som arbetar med avancerad backend-funktionalitet för audioenheter. Rollen passar dig som vill ta ett tydligare ägarskap över teststrategi, kvalitetssäkring och tekniska testlösningar i en komplex produktmiljö.
Om rollen
Som senior testare ansvarar du för att säkerställa att teamets utvecklade funktionalitet håller hög teknisk kvalitet, både genom avancerade manuella tester och robust automatisering. Du driver förbättringar av testmetoder, testarens infrastruktur och arbetssätt samt fungerar som ett tekniskt bollplank för utvecklare och andra testare.
Krav på kompetens
Teknik & test

Mångårig erfarenhet av testning i embedded-miljöer

Gedigen erfarenhet av testautomation samt arkitektur för automatiserade tester

Mycket goda kunskaper i Linux

Djup erfarenhet av Python inom testautomation

Erfarenhet av backend-API:er och systemintegrationstester

Dina personliga egenskaper
Stark kommunikatör och trygg i att driva kvalitetsfrågor i tvärfunktionella team

Proaktiv, strukturerad och van att ta initiativ

Samarbetsorienterad, prestigelös och bidrar aktivt till teamets utveckling

Nyfiken, innovativ och långsiktig i ditt tekniska tänkande

Start: Omgående/enligt överenskommelse

Omfattning: Heltid

Urval sker löpande - välkommen med din ansökan.

Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Gigstep AB, https://jobs.gigstep.se
