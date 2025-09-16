Senior Teknisk Projektledare
2025-09-16
Plats: Linköping, Stockholm eller Göteborg
Start: Snarast (löpande tillsättning)
Omfattning: 100%
Uppdragslängd: 12 månader, med möjlighet till förlängning
Distansarbete: Ej möjligt
Resor: Kan förekomma inom ramen för uppdraget
Om rollen
Vi söker en erfaren Senior Teknisk Projektledare till ett uppdrag inom en verksamhet som befinner sig i en intensiv fas av förstärkning och framtidssäkring av IT-leveransen. Du blir en nyckelperson i att bygga en robust och säker struktur för framtiden och bidra till utvecklingen av en stabil IT-miljö som möter ökade krav och risker i omvärlden.
I denna roll får du möjlighet att arbeta nära verksamheten, driva komplexa och verksamhetskritiska projekt och samtidigt vara en del av något som verkligen gör skillnad för samhället. Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Leda och driva IT-program och projekt av hög komplexitet och strategisk betydelse
Säkerställa leveranser enligt plan, budget och kvalitet
Koordinera resurser och projektgrupper i större organisationer
Hantera intressenter och kundrelationer på ledningsnivå
Bidra med teknisk kompetens inom infrastruktur, plattformar, applikationer, nätverk och IT-arkitektur
Arbeta utifrån gällande regelverk och säkerhetskrav Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du är en trygg och senior ledare med gedigen erfarenhet av att driva komplexa IT-projekt. Du är strukturerad, kommunikativ och har en naturlig förmåga att leda genom samarbete och förtroendeskapande. Kvalifikationer
Minst 10 års erfarenhet som projekt- och/eller programledare inom IT i större företag
Dokumenterad erfarenhet av verksamhetskritiska IT-projekt
Förhandlingsvana samt erfarenhet av att hantera kundrelationer på IT-ledningsnivå
Bred teknisk kompetens inom IT-infrastruktur, plattformar, applikationer, IT-arkitektur och nätverk
God kännedom om regelverken ISM och KSF2/3
Erfarenhet från skyddsklassade uppdrag, RK, samt möjlighet att genomgå ny säkerhetsprövning
Meriterande
Erfarenhet av specifika IT-miljöer och planeringsverktyg kopplade till uppdragsgivaren
Vana att snabbt sätta dig in i nya organisationer och processer
Kort startsträcka, gärna tillgänglig inom en månad
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett svenskt konsultbolag som matchar kvalificerade specialister och konsulter med rätt uppdrag inom IT, teknik, ekonomi och projektledning. Vårt fokus är långsiktiga samarbeten och att skapa värde för både kund och konsult genom rätt kompetens på rätt plats. Så ansöker du
