Senior Systemutvecklare (React / TypeScript / Moln)
2026-04-24
Nu söker vi en erfaren systemutvecklare som vill ta en nyckelroll i ett samhällskritiskt utvecklingsprogram med fokus på digitalisering och framtidens energisystem. Här får du möjlighet att kombinera tekniskt djup med ledarskap i ett agilt team - och bidra till lösningar som gör verklig skillnad.
Om uppdraget
Du blir en del av ett större program i genomförandefas där fokus ligger på att utveckla, modernisera och förvalta systemlösningar kopplade till styrning och analys. Uppdraget sker i ett agilt team där du både utvecklar själv och bidrar till att lyfta teamets arbetssätt och leveransförmåga.
Teknikstacken är modern och inkluderar bland annat TypeScript, React, GraphQL och molnplattformar, och du kommer arbeta i nära samarbete med roller som arkitekt, produktägare, testare och kravanalytiker.Dina arbetsuppgifter
Designa och utveckla systemlösningar (främst frontend men även backend)
Tolka arkitektur, säkerhet och tekniska riktlinjer
Bidra till och förbättra agila arbetssätt (Scrum)
Coacha och stötta teamet i utvecklingsprocesser
Arbeta med CI/CD, pipelines och automatiserade tester
Ta fram och förvalta teknisk dokumentation
Hantera incidenter, felsökning och löpande förvaltning
Vi söker dig som har:
Högskole-/universitetsutbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
Minst 10 års erfarenhet av frontendutveckling
Minst 5 års erfarenhet av React & TypeScript
Erfarenhet av arbete i agila team och Scrum (inkl. coachande roll)
Erfarenhet av molnplattformar (AWS, Azure eller GCP)
Erfarenhet av CI/CD och automatiserade tester
Erfarenhet av minst ett backend-språk
Erfarenhet av avancerad datavisualisering (t.ex. D3.js eller Highcharts)
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet från energibranschen eller annan samhällskritisk verksamhet
Erfarenhet av Docker och containerplattformar
Erfarenhet av bibliotek som Highcharts eller Zod
Uppdragsinformation
Omfattning: Heltid
Plats: Stockholm (hybrid, ca 50% på plats)
Säkerhetsprövning: Krävs
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9875663