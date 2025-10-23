Senior systemutvecklare inom Java
2025-10-23
Har du gedigen erfarenhet av Java-utveckling och vill arbeta i ett uppdrag med stort samhällsvärde?
Vi söker nu en erfaren systemutvecklare för att förstärka ett etablerat team hos vår kund.
Detta är ett uppdrag för dig som trivs i agila team, har en stark teknisk bas inom Java och vill bidra till utvecklingen av moderna digitala tjänster som används av miljontals människor.Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett team som utvecklar och förvaltar en central portal som används av alla utvecklingsteam hos vår kund. Visionen är att skapa en trygg, smidig och enhetlig användarupplevelse för alla som använder det digitala gränssnittet.Du deltar i hela utvecklingskedjan - från prototyp och utveckling till test och leverans - i nära samarbete med produktägare, UX-designers, testare och andra utvecklare.Alla i teamet bidrar till backloggens prioriteringar, vilket innebär att arbetsuppgifterna ibland kan omfatta även andra områden än ren backend. Profil
Vi söker dig som har en stark bakgrund inom Java-utveckling och modern backendutveckling, med god förståelse för CI/CD, containers och agilt arbetssätt.Du är självgående, analytisk och kommunikativ samt trivs i samarbeten där parprogrammering och kunskapsdelning är en naturlig del av vardagen.Du har ett genuint intresse för kvalitet, struktur och långsiktigt hållbar kod.Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget behöver du uppfylla följande krav:
Minst 8 års erfarenhet av systemutveckling i Java
Minst 5 års erfarenhet av utveckling i Spring Boot
Minst 3 års erfarenhet av databaser, SQL och JPA
Minst 3 års erfarenhet av OpenShift Container Platform
Minst 3 års erfarenhet av CI/CD-pipelines och versionshantering med Git
Meriterande
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av lösningsarkitektur för e-tjänster och webb (self-service)
Erfarenhet av klientutveckling i JavaScript, TypeScript och React
Erfarenhet av agilt arbetssätt (Scrum/SAFe)
Omfattning och villkor
Detta är en visstidsanställning under ett år, med möjlighet till förlängning.Uppdraget utförs på plats hos vår kund i Stockholm.Start: Omgående.
Visst låter detta som ett intressant uppdrag?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande.
