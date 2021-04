Senior Systemutvecklare inom BI och beslutsstöd - Kriminalvården, Sektionen för applikationsutveckling - Elektronikjobb i Norrköping

Kriminalvården, Sektionen för applikationsutveckling / Elektronikjobb / Norrköping2021-04-12Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Kriminalvårdens IT-avdelning är en viktig del i organisationen med uppdraget att driva utvecklingen av myndighetens IT med stor satsning och fokus på myndighetens resa mot en mer digital kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa de förutsättningar som en modern myndighet kräver av en tillgänglig, säker och kostnadseffektiv IT.2021-04-12Som en Systemutvecklare inom kriminalvården arbetar du i agila team där fokus är att leverera nytta till våra kärn- och stödverksamheter. Vi jobbar med utveckling i Microsoftmiljö och huvuduppdraget är att digitalisera kriminalvården. Viktigt är att du är en person som trivs med utmaningar, är social och vill vara del av kriminalvårdens digitalisering.Du är erfaren Systemutvecklare inom området BI/beslutsstöd. Du jobbar i ett team som ansvarar för utveckling, driftsättning och livscykelhantering av våra lösningar. Du får gärna ha kunskap om Scrum Master rollen och vid behov kunna ta den rollen. Arbetet innebär en hel del dialog med beställare för att översätta behov. Du behöver ha en förmåga att hela tiden arbeta med beställarens och kriminalvårdens bästa i fokus. Vi bygger och förvaltar all form av uppföljning som efterfrågas inom kriminalvården som inte är direkt operativ.Vi söker dig som arbetar bra med andra samtidigt som du själv kan driva dina egna processer vidare. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan därmed snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. I ditt arbete fokuserar du på resultat och styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande.För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Vi söker dig som har:Relevant akademisk examen, såsom systemveterare, högskoleingenjör, civilingenjör eller liknande, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevantFlera års erfarenhet som utvecklare inom BIFlera års arbetslivserfarenhet i Kimbal metoden och BIMLFörmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenskaKunskap om SQLKunskap om C#Kunskap om agilt arbeteFörståelse inom applikations livscykelhanteringKunskap inom inom Kimbal, SSIS, BIMLTeknisk kompetens inom ITDet är meriterande om du har:Certifieringar inom BI, SQL eller C#Certifierad Scrum MasterCertifiering inom IT-arkitekturErfarenhet av Microsofts utvecklingsverktyg (t ex VS, TFS)Erfarenhet av att arbeta inom statlig myndighetErfarenhet inom Databasadministration (DBA)Kunskap inom SAS, Power BI och EDVÖVRIGTVi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Kan förekomma arbetstid utanför dagtid då installationer och uppgradering måste genomföras. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse. Placeringsort: Norrköping .Månadslön Individuell lönesättning tillämpas.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Kriminalvården, Sektionen för applikationsutveckling5684114