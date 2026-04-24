Senior Systemutvecklare
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper och erfarenheter som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Kriminalvårdens IT-avdelning är i ett expansivt skede och vi vill utöka kompetensen inom Systemutveckling. I vår enhet arbetar vi med utveckling av lösningar för vår interna personal som arbetar klientnära i anstalt, på häkten och i frivården, samt tar fram lösningar för våra klienter. Vår uppgift är att hjälpa våra slutanvändare och underlätta deras vardag.
Som Systemutvecklare ingår du i ett utvecklingsteam bestående av fler Systemutvecklare, Systemarkitekt, Kravanalytiker, Testare och UX-Designer. I teamet ansvarar ni gemensamt för att förvalta befintliga IT-komponenter samt utveckla nya. Teamet ansvarar för övervakning av sina applikationer och tjänster, samt 3:e linjesupport. Teamet arbetar enligt agila metoden Scrum och teamet har möjlighet att utveckla och forma sina arbetssätt.Kvalifikationer
Du är en lagspelare som trivs med att arbeta både i team och självständigt. Din flexibilitet gör att du enkelt anpassar dig till förändringar, samtidigt som du håller fokus på mål och resultat. Med din initiativtagande attityd driver du arbetet framåt och bidrar aktivt till att driva resultat och skapa framsteg.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom relevant ämnesområde, såsom systemvetare, dataingenjör, högskoleingenjör, yrkeshögskola eller liknande, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom systemutveckling
• Erfarenhet av att arbeta i utvecklingsteam enligt agila metoder
• Erfarenhet av utvecklingsverktyg (t.ex. VS, Azure DevOps, GIT, Jira)
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
• God kunskap i C# / .NET
Det är även meriterande med:
• Erfarenhet av arbete enligt DevOps
• Erfarenhet av att skriva automatiska tester
• Kunskap om Continuous delivery
• Kunskap om BlazorÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
601 80 NORRKÖPING Arbetsplats
IT-avdelningen, Enheten för IT A/H/F och transport
