Senior Systemutvecklare
Soros Consulting AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-03-04
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Senior Systemutvecklare till ett långsiktigt konsultuppdrag där du får arbeta i ett strategiskt viktigt digitaliseringsprogram. Uppdraget är en del av arbetet med att stärka och modernisera systemstöd kopplade till kraftsystem och energimarknad.
Rollen passar dig som vill kombinera hands-on utveckling med tekniskt ledarskap i ett agilt team.
Om uppdraget
Du blir en del av ett tvärfunktionellt utvecklingsteam som arbetar med att utveckla och vidareutveckla systemlösningar kopplade till styrning, simulering och analys av kraftsystem.
Organisationen driver ett omfattande digitaliseringsarbete för att möta energiomställningen och övergången till mer förnybar energi. I detta arbete spelar moderna systemlösningar, simulering och automatiserad styrning en central roll.
Du kommer arbeta i ett agilt team tillsammans med bland annat kravanalytiker, utvecklare, testare, produktägare och arkitekter. Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Designa och utveckla systemlösningar för styrsystem och applikationer
Arbeta med backend-utveckling, men även bidra inom frontend
Tolka arkitektur och säkerhetskrav i utvecklingsarbetet
Agera Scrum Master och stötta teamet i agila arbetssätt
Koordinera teamets arbete och bidra till backloghantering
Konfigurera och utveckla CI/CD-miljöer
Ta fram och underhålla teknisk dokumentation
Arbeta med incidenthantering, felsökning och buggrättning
Bidra till vidareutveckling och förvaltning av systemlösningar
Teknisk miljö
Exempel på tekniker och plattformar som används:
Python
React
FastAPI
SQLAlchemy
CI/CD-lösningar
Moderna arkitekturmönster och containerbaserade miljöer Kravprofil för detta jobb
För att vara aktuell för uppdraget behöver du ha:
Högskole- eller universitetsutbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
Minst 5 års erfarenhet av backend-utveckling
Minst 3 års erfarenhet av utveckling i Python
Erfarenhet av ytterligare backend-språk
Minst 3 års erfarenhet av frontend-utveckling i React
Minst 3 års erfarenhet som Scrum Master i agilt team
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska
Meriterande erfarenhet
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Systemutveckling inom kraftsystem eller energibranschen
FastAPI och SQLAlchemy
Testautomatisering och manuell testning
Moderna arkitekturmönster som microservices eller eventdriven arkitektur
Docker och OpenShift
Databehandling med Pandas
Uppdragsinformation
Omfattning: 100 %
Placering: Sundbyberg
Distansarbete: Upp till 50 % enligt överenskommelse
Säkerhetsprövning: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialistbolag inom konsult- och rekryteringslösningar. Vi matchar kvalificerade specialister och ledare med organisationer där kompetens, driv och personlighet gör verklig skillnad. Vi arbetar nära både kund och kandidat och säkerställer en professionell, transparent och kvalitativ process från första kontakt till signerat avtal.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9778087