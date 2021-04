Senior Systemarkitekt Och Mjukvaruutvecklare Till Brightec Group - Quattro Bemanning & Rekrytering AB - Datajobb i Lekeberg

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Datajobb / Lekeberg2021-04-05SENIOR SYSTEMARKITEKT OCH MJUKVARUUTVECKLARE TILL BRIGHTEC GROUP !!Vår kund Brightec Group söker en systemarkitekt och mjukvaruutvecklare inom backend och frontend som vill växa och framöver leda en grupp utvecklare.Kvalifikationer och arbetslivserfarenhetFlerårig erfarenhet av systemutveckling och programmering inom ITOm jobbetSom systemarkitekt och senior mjukvaruutvecklare hos Brightec Group får du en viktig roll i utvecklingsteamet för IT-systemet Brightec Home (Saas), som används i flerbostadshus för information, kommunikation, resursdelning, bokning och passage.Q söker dig som med djup kompetens och bred erfarenhet inom SYSTEMARKITEKTUR samt PROGRAMMERING som kan ta Brightec Home till nästa nivå.Hos Brightec blir du en huvudspelare i ett kompetent team som hjälper och stödjer varandra. Företaget är inne i en spännande utvecklingsfas där du får en viktig roll att fylla. Brightec jobbar nära kunden och du skall tycka det är stimulerande att översätta kundbehov till funktionalitet som går att leverera. Vill du arbeta i en framtidsbransch och i ett företag som även satsar internationellt? Sök då denna spännande tjänst idag!Utifrån koncernens värderingar och vision vill Brightec Home hjälpa sina kunder att leverera ett bättre boende till sina kunder, hyresgästerna. Genom att utveckla och sälja smarta digitala tjänster som underlättar vardagen för hyresgästerna blir dessa nöjdare kunder till fastighetsägaren som därmed blir en nöjd kund till Brightec.Fastighetsbranschen är på en spännande digitaliseringsresa som innebär att analoga lösningar byts ut mot digitala. Genom Brightec Home har man möjligheten att förändra arbetssätt inom fastighetsbranschen och bidra till att sätta en ny standard för hur bostadsverksamhet skall bedrivas.2021-04-05Som mjukvaruutvecklare kommer du att delta i alla faser av produktutvecklingen. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar allt från kravnedbrytning, design och test. Du kommer även vara delaktig i att utveckla våra arbetssätt, verktyg och processer.Du ska kunna hantera dokumentation och produktlivscykel. Erfarenhet av att implementera och få teamet att använda bra stödsystem för support, bugghantering och planerad utveckling framåt för att möta kundbehov och marknadsmöjligheter - T ex. Confluence och Jira eller liknande.Du har en civilingenjörs- eller kandidatexamen inom IT samt gedigen erferenhet av arbetsuppgifter inom systemarkitektur, specificering, utveckling och testning av mjukvara. Vi tror att du jobbat minst 3-5 år inom detta område.Du har passion för modern teknik och ett stort driv. Du ser dig som en teamspelare som inte räds för att hugga i för laget. Du är en utåtriktad person med ledaregenskaper och som tycker om kontakter med andra människor. Du kommer att vara med i kundmöten och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både skrift och tal.Tekniska kunskaper- Du ser dig som fullstackutvecklare. I nuläget använder vi bl.a. JavaScript, PHP, HTML, CSS & MariaDB.- Goda kunskaper inom ny webbteknik- Modern objektorienterad PHP- PWA (Progressive Web Application)- Relationsdatabaser såsom MySQL eller MariaDB- Vana inom Linuxbaserade plattformar för driftsättning- Versionshantering med GitOm Brightec GroupBrightec Group brinner för ett kreativt och gott samarbete människor emellan. Då man sett det bevisas om och om igen är Brightec övertygade om att goda och smarta lösningar som skapar värde uppstår genom ett gott samarbete människor emellan. Man blir helt enkelt smartare tillsammans! Därför tror Brightec på långsiktiga och engagerade samarbeten mellan våra kunder, leverantörer och medarbetare.En viktig del i Brightecs resa som entreprenörer är möjligheten att använda sin position för att uppnå ett högre syfte än det rent ekonomiska -dvs att kunna investera och bidra till att ge människor ökade möjligheter till försörjning och utveckling på platser där man vanligen inte investerar.På hemmaplan arbetar Brightec för att skapa ett klimat där medarbetarna tillåts att växa och komma till sin rätt. Där deras arbete och kompetens uppskattas och utnyttjas på bästa sätt och där man tycker att det är roligt att gå till jobbet.Brightec Group är en koncern med en lång bakgrund som fyller 50 år 2021. Man utvecklar, tillverkar, installerar, utbildar och supportar våra produkter och tjänster. Där vår senaste produktserie är Brightec Home. Brightec Group har partners och kunder över hela Sverige men även i Norge och Finland samt Europa.Se gärna vår profilfilm: https://www.youtube.com/watch?v=ICRHZIDAnoI Läs mer om oss på vår koncernhemsida www.brightecgroup.com. Har du frågor så ring gärna Henrik Nitz 070-160 20 91Fast månadslönAnställningsvillkorHeltid TillsvidareVar ligger arbetsplatsen?I prioriteringsordning: Göteborg, Örebro, Stockholm, Mälardalen, UpplandArbetsgivarenBrightec Group ABQ är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och medlem i branschorganisationen Almega Kompetensföretagen samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: under våren, sommaren 2021 TillsvidareanställningfastSista dag att ansöka är 2021-04-19Quattro Bemanning & Rekrytering AB5671740