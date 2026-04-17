Senior systemadministratör
Om jobbet
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) söker nu en senior systemadministratör som vill bidra till att utveckla och förvalta vår IT-infrastruktur. I denna roll kommer du att arbeta i en dynamisk miljö där forskning, utbildning och innovation står i centrum, och där din expertis inom IT-infrastruktur blir en viktig del av universitetets framgång.
Som senior systemadministratör får du en central roll i att säkerställa driften och utvecklingen av SLU:s tekniska plattformar. Ditt arbete kommer att fokusera på områden som virtualisering, identitetshantering och IT-säkerhet. Du förväntas ta en aktiv roll i strategiska beslut, utforma riktlinjer och delta i tekniska utvecklingsprojekt som stödjer SLU:s digitala transformation.
Din bakgrund
Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av att arbeta i komplexa IT-miljöer och som drivs av att skapa långsiktiga lösningar med hög kvalitet. Du har:
Fördjupad kunskap om virtualiseringstekniker som Hyper-V och Nutanix.
Erfarenhet av felsökning och problemlösning i storskaliga IT-miljöer.
Erfarenhet av automatisering (powershell, bash, ansible)
Erfarenhet av systemadministration av Linux.
Förmåga att strukturera och dokumentera tekniska lösningar på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av molnbaserade lösningar, särskilt inom Azure, och att du tidigare arbetat med hybridlösningar och tekniker som Entra ID. Erfarenhet av dataadministration (främst mssql), övervakningsverktyg samt vanligt förekommande open source programvaror är meriterande.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är analytisk och systematisk med ett lösningsorienterat arbetssätt. Du trivs i en samarbetsinriktad miljö men har också förmågan att arbeta självständigt. Att uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska, är en förutsättning för rollen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.
På IT-avdelningen arbetar vi för att säkerställa att all teknik och system fungerar effektivt och pålitligt för hela verksamheten. Vi erbjuder support, underhåll och utveckling av våra IT-lösningar för att möta både nuvarande och framtida behov.
Vårt team består av erfarna och passionerade IT-specialister som alltid är redo att hjälpa till med allt från vardagliga tekniska problem till mer komplexa systemförbättringar. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där teknik och innovation går hand i hand för att förbättra både produktivitet och användarupplevelse.
Vi medverkar och stödjer universitetets behov i allt från forskning till undervisning vilket är både utmanande och komplext speciellt då SLU täcker hela landet, från söder till norr. Vi är en stor avdelning med bred kompetens och hos oss har du goda möjligheter att utvecklas. Genom att fokusera på samverkan, innovation och säkerhet levererar vi en modern teknisk miljö till nytta för verksamheten.
Just nu är vi i en spännande fas där vi byter ut nätverket på hela universitet. Högt på agendan är även utmaningar som handlar om IT-säkerhet, lagring, tillgängliggörande av data, molntjänster och digitalisering.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Någon av SLUs huvudorter: Uppsala, Umeå eller Alnarp.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning. Resor ingår i tjänsten. Beredskapstjänst ingår.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-05-06.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123208". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
Almas allé 8 (visa karta
)
750 07 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Olof Billinger olof.billinger@slu.se Jobbnummer
9861632