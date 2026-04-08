Senior Supplier Quality Engineer (SQE) i Göteborg
2026-04-08
Är du en erfaren ingenjör med passion för kvalitet och leverantörsutveckling? Vill du arbeta i hjärtat av svensk industri hos ett världsledande varumärke? Vi söker nu en Senior SQE i Göteborg för ett långsiktigt konsultuppdrag.
Om rollen
Som Supplier Quality Engineer (SQE) spelar du en avgörande roll. Du tillhör organisationen Supply Network Quality (SNQ) och ansvarar för att säkerställa att komponenter och leverantörernas produktionsprocesser håller högsta internationella standard. Du är länken mellan teknik, inköp och produktion.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Utvärdera och revidera (audits) potentiella leverantörer och deras kvalitetssystem.
Driva kvalitetssäkring i projekt (APQP-aktiviteter) för att möta deadlines enligt utvecklingsplaner.
Godkänna eller avvisa PPAP från externa leverantörer.
Monitorera och utveckla leverantörers prestanda genom regelbundna analyser (t.ex. SPC, FMEA, Rotfelsanalyser).
Bidra till hållbarhetsmål, inklusive arbete med CO2-reducering och miljöansvar.
Utbilda och stödja leverantörer för att höja deras kvalitetsstandarder och "best practices".
Vi söker dig som är en trygg och proaktiv ledare inom kvalitet. Du har förmågan att kommunicera effektivt med både tekniska team och internationella leverantörer.
Krav för tjänsten:
Erfarenhet: Minst 5 års relevant erfarenhet inom Supplier Quality Engineering eller kvalitetssäkring i tillverkande industri (gärna automotive eller marin sektor).
Utbildning: Ingenjörsexamen (Bachelor) eller motsvarande erfarenhet.
Kompetens: Stark kunskap om ISO 9001, Six Sigma, Lean och kvalitetsverktyg som SPC, FMEA och APQP.
Språk: Flytande engelska i tal och skrift
Hållbarhet: Grundläggande förståelse för carbon footprint-analys och cirkulära strategier (9Rs).
Vi erbjuder
Ett spännande uppdrag där du får stor auktoritet att påverka och fatta beslut kring leverantörskedjan. Rollen ger dig ett brett nätverk och möjligheten att arbeta med framtidens hållbara motor- och kraftlösningar.
Information om uppdraget:
Placering: Göteborg (Lundby).
Start: 27 april 2026.
Uppdragslängd: Till och med 31 december 2026 (med goda chanser till förlängning).
Omfattning: Heltid, dagtid.
Välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval. Skicka in din profil redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post: paolos@velorastaffing.com Arbetsgivarens referens
