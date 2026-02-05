Senior Strategikonsult inom policyutveckling
Avaron AB / Organisationsutvecklarjobb / Lund Visa alla organisationsutvecklarjobb i Lund
2026-02-05
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Lund
, Malmö
, Landskrona
, Helsingborg
, Kristianstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-05Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren strategikonsult som vill bidra till ett nationellt samverkansinitiativ med fokus på att stärka implementeringen av innovation i svensk hälso- och sjukvård. Uppdraget handlar om att stötta ett påverkansarbete som syftar till att formalisera innovationsuppdraget inom vården och skapa bättre förutsättningar för innovationsarbete genom aktiv policyutveckling. Du arbetar nära relevanta aktörer på både regional och nationell nivå, med tydlig koppling till tidigare lärdomar och rekommendationer inom området.
ArbetsuppgifterGe strategisk rådgivning kopplat till policyutveckling och strukturerat påverkansarbete.
Sammanställa, analysera och vidareutveckla en påverkansplan utifrån tidigare erfarenheter och rekommendationer.
Säkerställa att påverkansinsatser utgår från identifierade behov och utmaningar inom regionalt och nationellt innovationsarbete i vården.
Bidra till att ta fram samt kvalitetssäkra tydliga och genomförbara policyrekommendationer.
Stödja framtagande av plan för policyutveckling och påverkan riktad mot relevanta beslutsfattare.
Facilitera och stödja löpande dialog och samverkan med beslutsfattare, myndigheter, regioner och andra nyckelaktörer.
Planera och genomföra strukturerade forum och mötesformat, exempelvis i samband med bransch- och samhällsarenor.
Vid behov planera och genomföra workshops, rundabordssamtal och andra dialogaktiviteter.
Stödja uppföljning genom analys av resultat, effekter och lärdomar kopplade till påverkansarbetet.
Vid behov bidra med underlag för rapportering till relevanta nationella aktörer.
KravErfarenhet av policyutveckling samt strategisk och strukturerad dialog med relevanta beslutsfattare på nationell och regional nivå.
Djup erfarenhet och förståelse av regional hälso- och sjukvård samt den nationella nivån.
Djup erfarenhet och kunskap om politiskt påverkansarbete på både regional och nationell nivå.
MeriterandeDokumenterad erfarenhet av att leda komplexa policyprocesser med flera aktörer på nationell och regional nivå.
Etablerat nätverk inom hälso- och sjukvårdssektorn (regionala och nationella beslutsmiljöer).
Erfarenhet av att facilitera dialoger med politiska beslutsfattare, tjänstemän och andra nyckelaktörer.
Erfarenhet av att ta fram underlag som positionspapper, policyförslag eller motsvarande resultat från framgångsrikt påverkansarbete.
Hög leveransprecision och god referenshistorik.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7176109-1825264". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Lunds Central (visa karta
)
222 21 LUND Jobbnummer
9724409