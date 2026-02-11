Senior Strategikonsult inom policyutveckling
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior strategikonsult som vill bidra till att stärka innovationsuppdraget inom svensk hälso- och sjukvård genom policyutveckling och strategiskt påverkansarbete. Uppdraget är kopplat till en nationell satsning i samverkan mellan universitetssjukhusregioner, med målet att överbrygga gapet mellan vård, akademi och näringsliv och därigenom påskynda implementeringen av innovationer.
Du blir en nyckelresurs i att driva, strukturera och förankra påverkansarbetet i nära dialog med relevanta beslutsfattare och aktörer på både regional och nationell nivå.
ArbetsuppgifterGe strategisk rådgivning i policyutveckling och påverkansarbete, inklusive analys och vidareutveckling av befintlig påverkansplan.
Säkerställa att påverkansinsatser utgår från identifierade behov och utmaningar inom regionalt och nationellt innovationsarbete.
Bidra till att ta fram och kvalitetssäkra tydliga, genomförbara policyrekommendationer som stärker innovationsuppdraget i hälso- och sjukvården.
Stötta framtagande av en samordnad plan för policyutveckling och påverkan riktad mot relevanta beslutsfattare.
Facilitera löpande dialog och samverkan med beslutsfattare, myndigheter, regioner och andra nyckelaktörer.
Planera och genomföra strukturerade forum och mötesformat, exempelvis i samband med event och samverkansarenor.
Vid behov planera och genomföra workshops, rundabordssamtal och andra dialogaktiviteter.
Följa upp och analysera resultat, effekter och lärdomar kopplade till påverkansarbetet samt bidra med underlag för rapportering.
KravErfarenhet av policyutveckling samt strategisk och strukturerad dialog med relevanta beslutsfattare på nationell och regional nivå.
Djup erfarenhet och förståelse för regional hälso- och sjukvård samt arbete i gränssnittet mot nationell nivå.
Djup erfarenhet och kunskap om politiskt påverkansarbete på både regional och nationell nivå.
MeriterandeDokumenterad erfarenhet av att leda komplexa policyprocesser med flera aktörer på nationell och regional nivå.
Etablerat nätverk inom hälso- och sjukvårdssektorn, inklusive regionala och nationella beslutsmiljöer.
Erfarenhet av att facilitera dialoger med politiska beslutsfattare, tjänstemän och andra nyckelaktörer.
Exempel från tidigare uppdrag, exempelvis policyförändringar, positionspapper eller framgångsrikt påverkansarbete.
