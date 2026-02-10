Senior Specialist inom Data Integration och Data Warehousing
Avaron AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-02-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
, Hässleholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-10Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior specialist som blir en del av ett Data- och analysteam med ansvar för utveckling, förvaltning och support av en on-prem Data Warehouse-plattform baserad på SQL Server. I rollen fungerar du som en brygga mellan tekniska källsystem och verksamhetens behov och tar ett strategiskt ansvar för att bygga långsiktigt hållbara lösningar för dataintegration och informationsförsörjning.
Uppdraget innebär att du, tillsammans med teamet, bidrar till support och vid behov beredskap utanför kontorstid enligt gemensam planering.
ArbetsuppgifterUtveckla, vidareutveckla och förvalta lösningar inom Data Warehousing på SQL Server-plattformen.
Designa och implementera dataintegration mellan källsystem och DWH med fokus på hållbarhet och kvalitet.
Arbeta med DW-arkitektur och metoder för onboarding av data.
Driva och utveckla komplexa lösningar utifrån verksamhetskrav, från analys till leverans.
Samarbeta nära både verksamhet och utvecklingsteam samt bidra i support och incidenthantering.
KravMångårig erfarenhet inom DWH och SQL Server, inklusive SSIS, SSRS och SSAS.
Erfarenhet av DWH-relaterade lösningar i kommunal verksamhet.
Erfarenhet av DW-arkitektur och olika metoder för onboarding av data.
Specialistkompetens inom SQL och ETL i on-prem-miljö.
Erfarenhet av att självständigt driva och utveckla komplexa lösningar kopplat till verksamhetskrav.
Mycket god förmåga att kommunicera tydligt med både verksamhet och utvecklare.
Mycket god svenska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av att arbeta med det ramverk för dataplattform som organisationen använt sedan 2007.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7206909-1835084". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
SJ Lounge Malmö (visa karta
)
211 20 MALMÖ Jobbnummer
9735326