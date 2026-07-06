Senior Solid Mechanical Engineer GTC
NearYou Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Trollhättan Visa alla maskiningenjörsjobb i Trollhättan
2026-07-06
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
Om jobbet
Global Technology Center (GTC) är den plats där vi på GKN Aerospace samarbetar för att utveckla framtidens teknik. Vi gör det möjligt för företaget att möta branschens nuvarande och framtida utmaningar, erbjuda bättre produkter till våra kunder och växa som marknadsledare. Vi arbetar för att skapa en hållbar flygindustri. För att uppfylla vårt uppdrag etablerar och upprätthåller vi strategiska teknikrelationer och partnerskap med viktiga kunder, företag och den akademiska världen, vi hittar nya FoU möjligheter som hjälper oss att utveckla tekniken till TRL 6, vi hanterar immateriella rättigheter, vi investerar i infrastruktur mm
Tjänstebeskrivning
Avdelningen för produkt- och verifiering på GTC består av ett team med 19 skickliga solid mechanical engineers som arbetar i olika tvärvetenskapliga projektgrupper med fokus på konstruktion och utveckling av framtida produktlösningar för kommersiella motorer. Vi befinner oss nu i en expansiv fas och söker flera ingenjörer inom solid mechanics som kan hjälpa oss i vårt arbete med att nå målet med hållbara flygmotorer. Som ingenjör inom solid mech kommer du att bidra till konceptutveckling och dimensionering av komponenter till motorer, demonstratorer och testriggar samt ansvara för att säkerställa deras strukturella integritet.
Arbersuppgifter
• Bidra till olika faser i utvecklingen av produktteknik med dina kunskaper och din erfarenhet inom solid mech.
• Stödja konceptutveckling och dimensionering av komponenter till motorer, demonstrationsmodeller och testriggar med hjälp av din expertis inom finita elementmetoden, hållfasthet, utmattning och brottmekanik.
• Definiera och fastställa analys- och verifieringslogik för att uppfylla kraven och målen för teknikkomponent- och produktlösningar.
• Validera metoder och konstruktioner genom analys av simuleringar och tester.
• Dokumentera och presentera analysresultat internt och för externa partners.
• Identifiera teknikluckor och nya möjligheter för teknikutveckling.
• Bidra till utvecklingen av GKN som en "Great Place to Work", i linje med kärnprinciperna: säkerhet, innovation, öppenhet och ärlighet, omtanke och respekt samt ansvarstagande. Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Magisterexamen i maskinteknik eller annat relevant ingenjörsområde.
• Minst 5 års yrkeserfarenhet som CAE-ingenjör inom fasthetsmekanik, helst inom flyg- och rymdindustrin.
• Kunskap om och erfarenhet av CAE-simuleringsverktyg, helst ANSYS Workbench och ANSYS Mechanical (APDL).
• Expertis inom hållfasthet och utmattning.
• Flytande engelska.
Meriterande
• Kunskap om och erfarenhet av CAE-simuleringsverktyg; erfarenhet av Simcenter och NASGRO ses som en merit.
• Erfarenhet av material- och komponentprovning är meriterande.
• Erfarenhet av rotordynamik är meriterande
• Kunskap om tillverkningsprocesser, både konventionell tillverkning och additiv tillverkning.
• Erfarenhet av konstruktionsoptimering.
• Dokumenterad programmeringskompetens i Python.
Vem är du?
Du tycker om att analysera komplexa problem och datamängder för att dra meningsfulla slutsatser, och har ett kreativt och logiskt tillvägagångssätt när det gäller att lösa komplexa tekniska utmaningar. Du har öga för detaljer. Du strävar efter noggrannhet i ditt arbete och ser till att analyserna är tillförlitliga.
Kommunikationsförmåga är viktigt. Du kommunicerar tydligt och effektivt för att förmedla teknisk information till både tekniska och icke-tekniska intressenter.
Teamarbete och samarbete är också en del av arbetet. Du har förmågan att samarbeta effektivt med andra ingenjörer, arbeta i team och bygga upp nätverk
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Nathalie Stenman Nyberg. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Torggatan 5 (visa karta
)
461 34 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
GKN Kontakt
Nathalie Stenman Nyberg nathalie.stenman@nearyou.se Jobbnummer
9994304