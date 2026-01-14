Senior Software Engineer - Computer Vision, Active Safety
2026-01-14
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Senior Software Engineer - Computer Vision, Active Safety på uppdrag av vår klient.
Vi söker nu en senior Software Engineer inom Computer Vision till ett konsultuppdrag hos vår kund inom Qualcomm Automotive. Uppdraget är placerat i Linköping och innebär arbete med avancerade algoritmer för aktiv säkerhet och automatiserad körning i en internationell och tekniskt ledande miljö.
Om uppdragetDu blir en del av RA Traffic Information-teamet som utvecklar state-of-the-art computer vision- och maskininlärningslösningar för aktiva säkerhetsfunktioner och ADAS. Rollen kombinerar algoritmutveckling med produktionsnära mjukvaruutveckling där idéer omsätts till robust kod som körs på Qualcomms fordonsplattformar.
Du arbetar i ett tvärfunktionellt team nära både forskning och produktion och bidrar till funktioner som används av globala fordonskunder.
Arbetsuppgifter och ansvarDesigna, implementera och optimera computer vision- och ML-algoritmer för aktiva säkerhetsfunktionerUtveckla robust, produktionsklar mjukvara i Python och C/C++Samarbeta med algoritm-, system- och verifieringsingenjörer för att ta funktioner från koncept till produktionDriva tekniska arbetsströmmar och bidra till arkitektur- och designbeslutFungera som teknisk förebild och stötta mindre erfarna kollegorBidra till förbättring av verktyg, arbetssätt och utvecklingsprocesser Krav4-8 års relevant erfarenhet av mjukvaruutvecklingMasterexamen inom elektroteknik, datateknik, mjukvaruteknik eller motsvarandeMycket goda programmeringskunskaper i Python och C/C++Erfarenhet av moderna mjukvaruutvecklingsmetoder såsom kodgranskning, testning och CIFörmåga att arbeta självständigt och ta tekniskt ansvar Meriterande erfarenhetUtveckling inom Computer Vision och/eller Machine Learning
Särskilt CNN:er, Transformer-nätverk och temporala/sekvensbaserade modellerErfarenhet av PyTorch eller liknande deep learning-ramverkVana vid utvecklingsverktyg såsom Jira, Git och GitHubErfarenhet från fordonsindustrin eller andra säkerhetskritiska domänerTidigare erfarenhet av tekniskt ledarskap, mentorskap eller teamdrivande roller Personliga egenskaperSamarbetsinriktad och trivs i tvärfunktionella teamDelar gärna med dig av kunskap och bidrar till teamets utvecklingDriven, ansvarstagande och kvalitetsmedvetenNyfiken och innovativ med intresse för ny teknikStark förmåga att driva tekniska frågor framåt Övrig informationArbetsmodell: På platsMöjlighet till förlängning: JaUppdragsperiod: 2026-02-02 - 2026-09-25
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
