Senior Software Developer | Insclear
Jobbs On Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbs On Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Uppsala
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Vill du vara med och förenkla administrationen i finans- och försäkringsbranschen?
Stockholm (Hybrid - 3 dagar remote / 2 dagar på kontoret vid Hötorget)
Trivs du med att arbeta nära utvecklingsteam i en miljö där kvalitet står i centrum? Då kan rollen som Senior Software Developer på Insclear vara helt rätt för dig!
Om InsclearInsclear grundades 2013 som ett samägt bolag mellan Söderberg & Partners och Max Matthiessen. Med vår egenutvecklade simulator digitaliserar och effektiviserar vi komplex administration inom finans, pension och försäkring. Vårt mål är att vara en pålitlig och långsiktig partner i en bransch som förändras snabbt - och vi är på en spännande tillväxtresa.
Idag är vi cirka 50 medarbetare, varav ca 30 i vårt produkt- och utvecklingsteam. Kulturen präglas av hög kompetens, korta beslutsvägar och en stark teamkänsla. Här arbetar du med kollegor som brinner för att bygga hållbara och smarta systemlösningar med modern teknik.
Om rollenSom Senior Software Developer blir du en nyckelperson i utvecklingsteamet. Du arbetar nära både utvecklare, QA och produktägare genom hela utvecklingscykeln - från idé till release. Rollen innebär främst backendutveckling i .NET och Azure, men du får även möjlighet att bidra i frontend (Angular/Typescript) om du vill bredda dig.
Ditt fokus blir att utveckla och förvalta robusta och skalbara lösningar, där kvalitet och långsiktighet är vägledande.
Vår teknikmiljöBackend & arkitektur:
• NET/C#
Event Sourcing & CQRS
Microsoft Azure (Service Bus, Functions, DevOps)
SQL & NoSQL databaser
REST API:er
Frontend:
TypeScript, Angular, RxJS, microfrontends Publiceringsdatum2025-10-05Övrig information
Git, Azure DevOps
Agila arbetssätt & kravgranskning
Din profil
Vi tror att du har:
Minst 5 års erfarenhet som utvecklare inom .NET och moderna molnbaserade lösningar.
Erfarenhet av eventdriven arkitektur och komplexa system.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
Meriterande:
Kunskap inom Angular/Typescript.
Erfarenhet av domändriven design (DDD).
Branscherfarenhet från finans/försäkring.
Som person är du nyfiken, självgående och trivs i en miljö där du får ta stort ansvar men också samarbeta med andra seniora kollegor.
Vi erbjuder dig
Konkurrenskraftig lön - för seniora utvecklare ligger spannet på 65-70 000 kr.
Hybridupplägg: 3 dagar remote / 2 dagar på kontoret i centrala Stockholm (Hötorget).
30 dagar semester och tjänstepension (ITP1).
Arbetsutrustning (dator, telefon, abonnemang).
Friskvårdsbidrag och regelbundna teamaktiviteter.
En kultur som värdesätter balans mellan jobb och privatliv.
Om Jobbs On Sweden AB
Den här rekryteringen sker i samarbete med Jobbs On Sweden AB, specialister på att matcha erfarna IT-professionals med Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vi arbetar långsiktigt och brinner för att rätt person hamnar på rätt plats.
AnsökanLåter det här intressant? Första intervjun sker digitalt, därefter följer en teknisk intervju med en senior utvecklare.
Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbs On Sweden AB
(org.nr 559163-2780), http://jobbson.se Kontakt
Armin Tankovic armin@jobbson.se 0763429094 Jobbnummer
9540899