Senior SAP Business Architect
Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2025-11-06
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zetterholm & Partners AB i Västerås
, Järfälla
, Södertälje
, Sundbyberg
, Solna
eller i hela Sverige
Roll: SAP Business Architect Plats: Västerås (SE) Distansarbete: 0 % Uppdragsperiod: 1 jan 2026 - 31 dec 2026 Ansök senast: 14 nov 2025
Om uppdraget
Vi söker nu en SAP Business Architect för ett långsiktigt uppdrag hos en av våra industrikunder i Västerås. Uppdraget innebär att leda och designa lösningar i gränslandet mellan verksamhet och IT, med fokus på hur SAP stödjer affärsprocesser och produktionsflöden. Du arbetar nära verksamheten för att förstå behov och omsätta dem till tekniska lösningar, och säkerställer att systemarkitekturen stödjer både affärsmål och tekniska krav.
Dina ansvarsområden
Leda design, planering och utveckling av SAP-relaterade lösningar inom produktion, logistik och underhåll.
Kartlägga och analysera befintliga affärsprocesser, identifiera förbättringsmöjligheter och föreslå optimerade lösningar.
Säkerställa att SAP-landskapet är skalbart, integrerat och följer arkitekturprinciper.
Samarbeta med utvecklingsteam, projektledare och externa leverantörer för att säkerställa kvalitet och leverans.
Fungera som brygga mellan teknik och verksamhet, samt stödja beslut i styrgrupper.
Kvalifikationer
Minst 6 års erfarenhet av SAP-arkitektur, särskilt inom moduler som MM, PP, PM, SD eller S/4HANA.
Dokumenterad erfarenhet av verksamhetsarkitektur och processmodellering.
Förmåga att leda design- och förändringsarbete i komplexa organisationer.
God förståelse för IT-governance, integrationsprinciper och masterdatahantering.
Akademisk examen inom systemvetenskap, industriell ekonomi eller motsvarande.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Vi tror att du lyckas i rollen om du...
• är analytisk, kommunikativ och har ett helhetsperspektiv på hur teknik stödjer verksamheten. Du trivs i rollen som rådgivare och kan kombinera affärsförståelse med tekniskt djup.Publiceringsdatum2025-11-06Övrig information
Uppdraget omfattar heltid (40 h/vecka) på plats i Västerås. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zetterholm & Partners AB
(org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com Kontakt
Mary Mindland hrm@zetterholmpartners.se 072-25 25 830 Jobbnummer
9592118