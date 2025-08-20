Senior Säljare Göteborg
Nabo Group AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-08-20
På Nabo skapar vi Sveriges bästa bostadsrättsföreningar. Bostaden är en av livets viktigaste investeringar, och vi gör det enklare att engagera sig i sitt boende genom datadriven förvaltning som stärker både ekonomioch trygghet. Med 350experter och smart teknik ger vi föreningar bättre ekonomi, effektivare fastigheter och ett enklare styrelsearbete.
Hos oss samarbetar ekonomer, tekniska förvaltare, fastighetsskötare, jurister och andra specialister i modiga, kundfokuserade team som brinner för att göra förvaltningen ännu enklare- tillsammans.
På Nabo värdesätter vi våra medarbetare och investerar i deras utveckling. Vi erbjuder en arbetsplats där du kan växa och bidra med dina idéer i ett engagerat team. Vi är modiga och jobbar tillsammans mot tydliga mål, med stöd av inspirerande ledare. Vi tror att tiden på Nabo kan bli en höjdpunkt i din karriär. Vill du sätta nya standarder och skapa samhällsnytta? Kom och forma framtidens fastighetsförvaltning med oss.
Om rollen
Nabo fortsätter vaxa och soker nu en senior säljare i Göteborg. I rollen som säljare på Nabo kommer du spela en mycket viktig roll i säljteamet, för Nabos fortsatta tillväxt nationellt och vara en nyckelspelare för att driva tillväxtresan i region Väst. Därför söker vi dig som vill vara med och driva försäljning och på ett kreativt sätt generera egna leads men också hantera inkommande leads. Du kommer bli en stark ambassadör för Nabo och vårt tjänsteutbud. Som säljare på Nabo erbjuds du en roll där du arbetar med frihet under ansvar och stor flexibilitet både sett till arbetstid och arbetssätt. Du har stora påverkansmöjligheter där nya ideér alltid är varmt välkomna. Vidare erbjuds du en roll där du får möjlighet att forma ditt eget arbetssätt inom försäljning och prova nya vägar framåt i ett varmt och öppet team som glädjs åt varandras framgångar.
Du kommer ingå i ett drivet team om 10 personer, med kollegor nationellt som besitter en mix av erfarenhet och kunskap inom såväl förvaltningsförsäljning, teknisk som ekonomisk förvaltning.
Ansvarsområden
Som senior säljare kommer du arbeta med nykundsförsäljning samt att utveckla befintliga kundrelationer. Ditt uppdrag kommer vara att driva Nabos tillväxt i Väst genom att generera egna leads genom flöden inom marketing automation eller genom andra digitala verktyg för säljstöd. Som erfaren inom branschen arbetar du strategiskt genom att bevaka trender på marknaden samtidigt som du stöttar vår försäljnings- och leveransorganisation med kunskap och nya affärsmöjligheter. Du kommer också att spela en viktig roll internt genom att agera marknadsexpert och samarbeta nära med kollegor och chefer inom alla affärsområden.
Du erbjuds stora möjligheter att påverka dina resultat och hur dina arbetsdagar skall se ut. Det finns goda utvecklingsmöjligheter inom företaget och det är en positiv och stöttande atmosfär bland dina blivande kollegor.
Vill du ta nästa utvecklingssteg som säljare så är detta en jättefin möjlighet i ett växande och marknadsledande företag.
Dina tidigare erfarenheter
För att lyckas i denna roll ser vi att du har gedigen erfarenhet av att arbeta med kundrelationer och nykundsbearbetning i roller som säljare, affärsutvecklare, fastighetsförvaltare eller förvaltningsekonom. Alternativt har du mtosvarande erfarenhet inom fastighets- eller förvaltningsbranschen med fokus på relationsbyggande försäljning.
God förhandlingsvana där du har helhetsansvar fram till påskrivet kontrakt.
Dokumenterad erfarenhet av att driva resultat och tillväxt.
Du behöver även ha obehindrade kunskaper muntligt och skriftligt i både svenska och engelska, då båda språk används i ditt dagliga arbete för att kunna förvalta interna och externa relationer.
Meriterande Du har erfarenhet av att arbeta med bostadsrättsföreningar.
Du har upphandlingsvana samt är kunnig inom AFF.
Personliga egenskaper
Vi söker en senior säljare som är affärsdriven och har en stark förmåga att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter. Du är initiativtagande och tar ansvar för att driva projekt framåt, samtidigt som du bygger och vårdar långsiktiga relationer med kunder.
Din rådgivande och förvaltande approach hjälper dig att förstå kundernas behov och erbjuda skräddarsydda lösningar. Du trivs i en händelserik och föränderlig miljö där du kan anpassa dig snabbt och effektivt. Med en prestigelös och lyhörd attityd är du alltid öppen för feedback och samarbete för att nå bästa möjliga resultat.
Vad händer framåt Vi arbetar löpande med våra rekryteringsprocesser. Detta betyder att vi går igenom ansökningarna från att de kommer in. Kommande steg i processen om du går vidare består av intervjuer, bakgrundskontroll* samt referenstagning.
• Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
FrågorVid frågor kontakta Emelie Gustafsson, Talent Partner Odevo SE
Placeringsort
Göteborg Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nabo Group AB
(org.nr 559118-7496), http://www.nabo.se Arbetsplats
Nabo Kontakt
Emelie Gustafsson emelie.gustafsson@nabo.se Jobbnummer
9468125