Senior Sales Executive
2025-08-22
Vi söker en erfaren och strategisk Senior Sales Executive som vill spela en nyckelroll i att driva tillväxt och hjälpa företag att effektivisera sina affärsprocesser genom innovativa affärssystem.
Om rollen
Som Senior Sales Executive kommer du att ha det övergripande ansvaret för att identifiera, utveckla och stänga affärsavtal med nya kunder inom ERP- och affärssystemsområdet. Du kommer att arbeta med komplexa lösningar och bygga långsiktiga relationer med beslutsfattare på ledningsnivå.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Utveckla och implementera strategiska säljplaner för att nå och överträffa försäljningsmål.
Identifiera och prospektera nya kunder och branscher där våra lösningar kan skapa värde.
Bygga och upprätthålla starka relationer med beslutsfattare, inklusive CFO:er, Finance Managers, Accounting Managers, Controllers och verksamhetsledare.
Leda komplexa försäljningsprocesser, inklusive behovsanalys, skräddarsydda presentationer, förhandlingar och avtalsslut.
Samarbeta med interna team inom produktutveckling, konsulttjänster och kundsupport för att säkerställa att kundens behov uppfylls.
Hålla dig uppdaterad om marknadstrender och konkurrensförhållanden för att kunna erbjuda rådgivning och strategiska insikter till kunder.
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet av framgångsrik försäljning av SaaS, ERP-system eller andra komplexa affärssystem.
Har dokumenterad erfarenhet av att driva och stänga stora affärsavtal med ledningsnivå i organisationer.
Är skicklig på att bygga förtroende och långsiktiga relationer med beslutsfattare.
Besitter en stark förståelse för affärsprocesser och hur affärssystem kan bidra till att optimera verksamheten.
Har utmärkta förmågor inom kommunikation, presentation och förhandling.
Arbetar proaktivt, resultatorienterat och trivs i en dynamisk och föränderlig miljö.
Har erfarenhet av att arbeta i en internationell kontext och känner dig bekväm med att leda dialoger på engelska och svenska.
Vi erbjuder:
En strategisk roll med stort ansvar och möjlighet att påverka företagets tillväxt och framgång.
Konkurrenskraftig lön med prestationsbaserade incitament.
Förmånen att arbeta med marknadsledande produkter och engagerade kollegor i ett innovativt team.
Möjlighet att utvecklas och avancera inom organisationen.
Urval och intervjuer sker löpande. Vi hanterar rekryteringen i samarbete med Talent&Partner.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till work@talentpartner.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Detta är ett heltidsjobb.
Talent & Partner AB
Birger Jarlsgatan 8, 5tr
