Senior redovisningsekonom
2025-12-11
Uppdragsperiod: 12 december 2025 - 31 oktober 2026
Plats: Göteborg
Omfattning: 100 %
Vi söker nu en senior redovisningsekonom för ett uppdrag i en internationell och dynamisk ekonomi- och redovisningsmiljö. Rollen innebär att du arbetar brett med kvalificerade redovisningsuppgifter och driver både löpande processer, månadsbokslut och förbättringsinitiativ. Uppdraget passar dig som är trygg i komplexa redovisningsmiljöer, har vana av internationella regelverk och vill bidra till strukturerad och högkvalitativ rapportering.
Om rollen
Som senior redovisningsekonom kommer du att ansvara för redovisning för både huvudbolag och dotterbolag. Du genomför bokslut, analyserar finansiella data, hanterar momsrapportering och arbetar aktivt med harmonisering och effektivisering av redovisningsprocesser. Rollen innebär nära samarbete med både globala och lokala intressenter såsom ekonomiavdelningar, skatterådgivare, revisorer och interna beslutsfattare.
Under bokslutsperioder kommer du att ha en ledande roll i att säkerställa att rapporteringen levereras med hög kvalitet och enligt tidsplan.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Genomföra redovisningsaktiviteter för huvudbolag och dotterbolag
Arbeta med månads-, kvartals- och årsbokslut
Hantera och upprätta VAT-rapportering
Arbeta med harmonisering och effektivisering av redovisningsprocesser
Utföra löpande redovisning och övriga administrativa ekonomirelaterade uppgifter
Analysera stora datamängder som en del av rapportering och uppföljning
Samverka med interna och externa parter såsom globala redovisningscenter, countryspecialister, revisorer och skatterådgivare
Erfarenhet från arbete i större internationella bolag (meriterande)
God kunskap i SAP och Hyperion FM (meriterande)
Mycket god förståelse för Swedish GAAP och IFRS
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Intresse för dataanalys, digitalisering och automatisering
Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande
Förmåga att förstå, driva och förbättra finansiella processer
Hög integritet och professionellt omdöme
Positiv, flexibel och lösningsorienterad
God kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta
Tar ansvar för dina leveranser och arbetar självständigt
Ser möjligheter till effektivisering och bidrar gärna med förbättringsförslag
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
