Senior Pythonutvecklare
2025-08-07
Senior Pythonutvecklare med fokus på datadrivna system och molninfrastruktur
Vi söker en erfaren och tekniskt skicklig utvecklare med gedigen kompetens inom Python och ett genuint intresse för komplexa, datatunga system där molnteknik, beräkningar och intelligenta algoritmer samverkar.
Om uppdraget
I denna roll får du en central position i ett högteknologiskt team där du kommer att arbeta med ett sammanhängande systemlandskap byggt på moderna tekniker. Backend är utvecklat i Python med fokus på prestanda och effektivitet, medan frontend är byggt i React. Databasen hanteras med PostgreSQL och hela lösningen är molnbaserad i Google Cloud Platform (GCP). Infrastruktur och drift hanteras genom Terraform av en dedikerad System Engineer.
Uppdraget innebär nära samarbete med både ML Engineers och Data Scientists där du förväntas förstå, förbättra och integrera olika komponenter - från avancerade maskininlärningsflöden till sofistikerade prissättningsalgoritmer.
Vi söker dig som:
Har djup kunskap i Python och stor vana av att skriva optimerad, exekverbar kod - gärna med erfarenhet av integration mot C-bibliotek.
Har arbetat med molnbaserade lösningar, gärna i GCP, men kunskap från andra plattformar såsom AWS eller Azure är också relevant.
Förstår värdet av datadrivna beslut och hur man bygger hållbara system som kan växa och integreras över tid.
Är trygg i rollen som senior utvecklare, kan arbeta självständigt och trivs i team där samarbete och kunskapsutbyte står i centrum.
Har tidigare erfarenhet från komplexa teknikmiljöer med flera beroenden mellan datakällor, backendlogik och affärskritiska algoritmer.
Vi värdesätter initiativförmåga, systemförståelse och en prestigelös inställning till problemlösning. Om du dessutom lockas av att arbeta nära datavetenskap och bidra till lösningar i framkant - då är det här uppdraget för dig.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-11
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
211 32 MALMÖ Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 0142-150 00 Jobbnummer
9449522