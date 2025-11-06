Senior Python Developer
2025-11-06
Är du en Pythonutvecklare som gillar att lösa komplexa problem? Hos Together Tech får du utveckla integrationer och API:er i projekt där kvalitet och skalbarhet alltid står i centrum.
Vi söker nu en Pythonutvecklare som vill ta ansvar för integrationer mellan system och API:er, samtidigt som du bidrar i projekt som gör skillnad. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där din tekniska kompetens och dina idéer verkligen värderas. Som Pythonutvecklare hos oss kommer du bland annat:
Utveckla och underhålla integrationer mellan olika mjukvarusystem och API:er.
Designa och implementera nya funktioner i Python-lösningar, och GUI-hantering
Följa och implementera IEC 62304-standarder för medicinsk mjukvara.
Hantera serverinfrastruktur för utveckling och CI/CD-processer.
Analysera och lösa tekniska problem kopplade till datakommunikation och systemintegrationer.
Samarbeta nära teammedlemmar och systemägare för att skapa effektiva och skalbara lösningar.
Testa, dokumentera och säkerställa kvalitet enligt branschstandard.
Din tekniska bakgrund
Master-/kandidatexamen inom data eller närliggande område.
Mjukvaruutvecklare med senioritet inom RnD, specifikt python.
Är van vid integrationsarbete med tredjepartsprodukter via API:er
Har erfarenhet av GUI-hantering i Python, gärna via Tkinter.
God kommunikationsförmåga, flytande i svenska och engelska.
Erfarenhet att arbeta inom medicintekniska standarder såsom IEC 62304 och ISO 13485.
Dina personliga egenskaper
Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av de senaste teknikerna inom mjukvaruområdet och är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik - eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd
Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024 och 2025 av Karriärföretagen!
Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta rekryterande ledare Sara Elliot, på telefon +46706 946 126 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Together Tech AB
(org.nr 556576-4668), https://www.togethertech.com/ Arbetsplats
Together Tech Kontakt
Sara Elliot sara.elliot@togethertech.com 0706-946126 Jobbnummer
9591333