Senior Projektplanerare till Solna
Vi söker en erfaren och noggrann Senior Project Planner som vill bli en nyckelperson i vår kunds projektteam. Publiceringsdatum2026-03-24Om tjänsten
I denna roll ansvarar du för att utveckla, följa upp och optimera projektscheman inom industriella miljöer. Du arbetar proaktivt med planering och tidsstyrning och bidrar till att projekt levereras enligt uppsatta mål och tidsramar.
Du har omfattande erfarenhet av industriella projekt samt mycket god vana av att arbeta i MS Project och gärna även Primavera P6. Rollen kräver nära samarbete med projektledare, ingenjörer och andra intressenter för att säkerställa att projektdata är uppdaterad och korrekt.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Skapa, uppdatera och underhålla detaljerade projektscheman i MS Project/Primavera P6.
• Samla in och analysera projektdata i dialog med projektledare, ingenjörer och andra funktioner.
• Ta fram och presentera framstegsrapporter, prognoser och analyser till ledningen.
• Följa upp projektets tidsplan, identifiera avvikelser och föreslå korrigerande åtgärder.
• Arbeta proaktivt med projektets tidplan och upprätta recovery plans vid behov.
• Säkerställa att planeringsdokumentation följer interna standarder och projektkrav.
Praktisk informstion:
Läge: Solna Strand
Omfattning: Heltid
Tillträde: Omgående, 1 april 2026.
Tjänsten pågår under 6 månader med chans till förlängning
Vem är du?Kvalifikationer
• Kandidatexamen, gärna inom teknik.
• 6-10 års dokumenterad erfarenhet av planering och schemaläggning av industriella projekt (exempelvis tillverkning, byggnation, energi, olje & gas eller infrastruktur).
• Mycket god kunskap i MS Project samt MS Office (Excel, Word).
• Stark förståelse för critical path-metodik, interfacestyrning och KPI-rapportering.
• Erfarenhet av att arbeta i multidisciplinära team och tvärfunktionella projektmiljöer.
• God förståelse för projektledningsprocesser och projektlivscykler.
• Mycket god analytisk förmåga samt starka organisatoriska och kommunikativa färdigheter.
Meriterande:
• Erfarenhet från järnvägssignaleringsindustrin (Wayside).
• Djup kompetens i Primavera P6.
Varmt välkommen med din ansökan!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
