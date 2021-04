Senior Projektledare med erfarenhet av produktutveckling - Intrum Sverige AB - Datajobb i Stockholm

Intrum Sverige AB / Datajobb / Stockholm2021-04-14Är du en erfaren och proaktiv projektledare med erfarenhet av produktutveckling? Då kanske det här är jobbet för dig!I rollen som projektledare ingår du i teamet som kommer leda Intrum Sverige och och Lindorff Norges förändringsresa. Vi har en ambitiös agenda och söker därför projektledare för att ytterligare stärka vår leverans- och förändringskraft.Intrum är mitt i en viktig och spännande förändringsresa. Förändringen drivs till stora delar under ett koncerngemensamt transformationsprogram med syfte att harmonisera arbetssätt och processer för att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft både globalt och lokalt. Samtidigt har vi en ambitiös affärsplan för att vidareutveckla den svenska verksamheten i syfte att skapa ytterligare värde för våra kunder och deras kunder.Om jobbetSom senior projektledare kommer du att leda och ansvara för något eller några av våra högst prioriterade projekt och vara en nyckelaktör i förvekligandet av vår strategi. Uppdraget kan vara att leda något av våra lokala initiativ som syftar till att stärka värdeerbjudandet och kundresan för våra viktigaste kunder och öka vår datadrivenhet eller om att hålla ihop en mer komplex implementation av en ny viktig kundaffär. Vilken typ av projekt du kommer att leda beror på din profil i kombination med hur vår behov ser ut över tid.I rollen ingår ett helhetsansvar för leveransen, i allt från att planera, leda, koordinera, följa upp och styra, till att hantera och på lämpligt sätt involvera projektets olika intressenter på lokal och global nivå såsom styrgrupper, mottagande linjeorganisation, kunder och partners.Vi har kontor både i Stockholm och Göteborg och du kan utgå från någon av dem.Vem söker vi?Vi söker nu dig med erfarenhet av produktutveckling, d v s att definiera och utveckla innehåll, prismodeller och paketering. Du har både strategisk och kreativ höjd och förmågan att driva en hypotes från whiteboard till realiserat affärsvärde. Du har praktisk erfarenhet av att själv avgränsa, prioritera och planera leveranser, är duktig på att skapa strukturer och att hitta vägar framåt. Eftersom i stort sett alla projekt kommer ha ett beroende till IT-leveranser är det avgörande att du kan interagera direkt med ett eller flera IT-leveransteam.För att vara lyckosam i rollen ser vi att du är proaktiv, kommunikativ, ansvarstagande och affärsmässig. Du är också en relationsskapare som trivs med att ta en ledande roll i arbetet tillsammans med kollegor inom olika delar av organisationen. Du är bekväm med att navigera i gränslandet mellan affär och IT samt bidra med struktur, tydlighet och transparens. I de flesta fall kommer du leda ett projektteam som delar sin tid mellan projekt och linjearbete, där det blir viktigt att du kan kommunicera och förankra projektets resursbehov och vilka konsekvenserna blir om resursbehovet inte möts.Vi tror också att du har:* Erfarenhet av att applicera de vanligaste förekommande projektmodellerna på marknaden, (PPS, PMP, Props) på aktuellt projekt* Relevant högskoleexamenHar du frågor kring tjänsten?Kontakta Mattias Larsson på telefon 076-1012001 eller via mailUrval och intervjuer sker löpande så tveka inte att söka redan idag, sista ansökningsdag 2021-05-02.Vi ser fram emot din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-04-14Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-03Intrum Sverige AB5692237