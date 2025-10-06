Senior projektledare inom VA
Ale kommun / Byggjobb / Ale Visa alla byggjobb i Ale
2025-10-06
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ale kommun i Ale
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Är du en självgående och driven projektledare som söker nya utmaningar? Vill du ha stor frihet i dina projekt och goda möjligheter att utvecklas? Då kan detta vara rollen för dig!
Om arbetsplatsen
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att säkerställa att kommunens invånare har en god boende- och livsmiljö i ett långsiktigt hållbart samhälle.
Vi lämnar råd och upplysningar till allmänhet och företag, men är också tillsynsmyndighet inom våra verksamhetsområden.
Ale kommun söker en senior projektledare inom VA till samhällsbyggnadsförvaltningen. Tjänsten är placerad på VA-planering inom Infrastrukturenheten som ingår i den tekniska verksamheten och du kommer arbeta inom hela VA-verksamheten där VA-driftenheten också ingår. En viktig del av arbetet är delaktigheten i planering, genomförande och drift av VA-planering, VA-anslutningar och projektledning inom VA, allmänna platser i befintliga områden samt nya exploateringsområden/detaljplaner.
På Infrastrukturenheten arbetar idag 15 personer inom rollerna VA-ingenjör, abonnentingenjör, VA-handläggare, projektledare, trafikingenjör och trafikplanerare. Du kommer även vara en del av hela VA-verksamheten i kommunen och ha nära samarbete med enheten VA-drift. På VA-driftenheten arbetar idag 19 personer inom rollerna projektledare, rörläggare, driftingenjör, VA-tekniker, driftledare, arbetsledare, miljö- och kvalitetsingenjör och mätningsingenjör.
Vi erbjuder dig en roll med stor frihet att självständigt driva och forma dina projekt, i en organisation som värdesätter initiativförmåga och eget ansvar. Här får du goda möjligheter till både professionell och personlig utveckling, i takt med att kommunen växer och står inför nya spännande utmaningar.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Som senior projektledare inom VA är din huvudsakliga arbetsuppgift att leda och driva små och stora VA-projekt där du ansvarar för nybyggnation eller uppgradering och renovering av den allmänna VA-anläggningen. Projekten är i huvudsak anläggningsprojekt. Projekten kan omfatta rörnät eller VA-anläggningar såsom pumpstationer, tryckstegringsstationer, högreservoarer, § 6-områden etc. Projekten kan utföras i egen regi eller som entreprenader. Arbetet innebär att du ansvarar för att utreda projektets förutsättningar, ta fram arbetshandlingar, tidplan, underlag till budget samt handla upp entreprenörer och andra kompetenser. Du ansvarar även för att samordna kommunens tekniska frågor gällande VA, exempelvis i detaljplaneprocessens olika delar. Arbetsuppgifterna innebär allt från kontakter inom Ale kommun, med konsulter, entreprenörer, ledningsägare, abonnenter och myndigheter till att ansvara för ekonomin i projektet samt att genomföra upphandlingar.
Tjänsten innebär mycket kontakt med myndigheter och kommuninvånare och ställer höga krav på god servicekänsla och kommunikationsförmåga. För rätt person erbjuds en spännande tjänst där du får vara delaktig i de utmaningar som kommunen står inför. Du kommer att bli en del av en sammansvetsad grupp med mycket kontakter både inom och utanför kommunen. Ale kommun är mån om sin personal och ger utrymme för flexibilitet samt personlig utveckling inom organisationen. Kommunen tillämpar tillitsbaserat ledarskap vilket innebär en kultur och ett arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en teknisk eftergymnasial utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Meriterande är om du har en teknisk universitets- eller högskoleexamen.
Du ska ha minst fem års arbetserfarenhet av projektledning och/eller byggledning inom anläggningsbranschen samt goda kunskaper i entreprenadjuridik såsom ABK, AB, ABT, MER & AMA.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av kommunalt eller annat offentligt arbete.
Meriterande är om du har erfarenhet av projektledning inom VA, drift och underhåll av VA och reningsverk, Geosecma VA-kartsystem, LAV (lagen om allmänna vattentjänster) och Cactus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du har en god förmåga till samarbete och att bygga förtroendefulla relationer. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Du innehar en god problemlösningsförmåga och ett kreativt tankesätt. Du är självgående och trivs med att ta ansvar för hela projektprocessen - från idé till genomförande. B-körkort är ett krav.Övrig information
Beredskap kan förekomma.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/424". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439) Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Katarina Lagerkvist 0303-703473 Jobbnummer
9540968