Senior projektledare
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Senior projektledare hos vår kund.
Om uppdraget Som projektledare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp arbete med hög komplexitet och många beroenden. Du skapar struktur, driver framdrift och säkerställer att olika aktörer arbetar mot gemensamma mål och leveranser.
Uppdraget innefattar bland annat att:
Leda och koordinera myndighetsgemensamma aktiviteter Driva samverkan mellan statliga aktörer, regioner och andra intressenter Planera och strukturera arbetet genom exempelvis tidsplaner, riskanalyser och kommunikationsplaner Hantera komplexa beroenden och intressentrelationer Följa upp, analysera och rapportera till styrgrupper och ledning Säkerställa kvalitet och efterlevnad av relevanta regelverk inom e-hälsa Facilitera workshops, möten och beslutsprocesser
Krav SKA-krav * Kompetensnivå 4 (9-12 år). * Minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet som projektledare inom hälso -och sjukvård eller apoteksmarknaden. * Minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet av att bedriva utredning med flera olika externa intressenter kopplade till hälso- och sjukvården eller apoteksmarknaden. * Dokumenterad erfarenhet av att leda myndighetsgemensamma eller tvärorganisatoriska projekt med several statliga aktörer och intressenter. * God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska. * Konsultens kontaktuppgifter. * Ange referensens namn, e-post och telefonnummer. * Stationeringsort Stockholm eller Kalmar.
BÖR-krav * Dokumenterad erfarenhet av att att leda uppdrag på uppdrag av statliga myndigheter eller inom ramen för regeringsuppdrag vilket bland annat har omfattat kvalificerat rapportskrivande, framtagande av analyser, delrapporter och slutrapporter. * Dokumenterad erfarenhet av att bedriva strukturerat intressentarbete, facilitera beslutsprocesser samt leda komplexa dialoger mellan myndigheter, vårdhuvudmän, vårdprofessioner eller branschaktörer.
Övriga förutsättningar Du behöver behärska både svenska och engelska i tal och skrift. Stationeringsort: Stockholm eller Kalmar, med möjlighet till visst distansarbete i dialog med uppdragsgivaren
Övrig information Placeringsort: Stockholm Arbetsmodell: På plats Uppdragsperiod: 2026-04-15 - 2027-04-14, med möjlighet till förlängning upp till 12 månader Intervjuer genomförs på distans den 8-9 april 2026 Detta uppdrag passar dig som är en erfaren projektledare med stark förmåga att navigera i komplexa organisationer och skapa struktur, samsyn och resultat i samverkansintensiva miljöer inom offentlig sektor.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "teamtailor-7455317-1911056".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM
Neelima Gundu neelima.gundu@progalaxy.se
