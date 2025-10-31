Senior projektledare - komplexa stationsprojekt
2025-10-31
Hos oss på ic.energy får du chansen att ta ansvar för komplexa och spännande uppdrag inom elkraft - tillsammans med engagerade kollegor i en kultur där samarbete och gemenskap är i fokus. Vi söker nu en senior projektledare som vill bidra med sin erfarenhet och samtidigt växa i en miljö där vi bygger något stort, både för våra kunder och för framtiden. Vad du kommer att göra Du arbetar enligt etablerade modeller (t.ex. PPS) och driver projekt från projektplan till utvärdering. Du ansvarar för projektets helhet - ekonomi, tid, teknik och säkerhet - och leder ett team med både interna resurser och konsulter. I uppdraget ingår även arbetsmiljöansvar (BAS-P) samt nära dialog med teknik- och inköpsorganisation. Exempel på arbetsuppgifter
Upprätta projektplan och driva mot projektmål enligt tid, kostnad och kvalitet
Leda arbetet med framtagning av förfrågningsunderlag och upphandling av entreprenörer
Styra resurser från teknik och stöd ute hos kunden
Ha arbetsmiljöansvar (inkl. BAS-P) och ta emot delegering inom arbetsmiljö och elsäkerhet
Hantera risker, ta fram beslutsunderlag och säkerställa kvalitetsgranskning
Rapportera projektstatus, uppföljning och progress i linje med krav
Delta i verksamhetsutveckling och handleda juniora projektledare vid behov
Vi söker dig som har
Relevant ingenjörsutbildning eller motsvarande dokumenterad erfarenhet
Minst 10 års erfarenhet som projektledare inom ställverks-/stationsprojekt (minst 130 kV)
Vana att leda projekt enligt AB 04/ABT 06/AMA och erfarenhet av entreprenadupphandlingar
God erfarenhet av att hantera arbetsmiljö-, miljö-, säkerhets- och kvalitetsfrågor
Svenska och engelska i tal och skrift
Personliga egenskaper vi värdesätter
Du är självgående, strukturerad och kommunikativ
Du skapar förtroende hos både kunder och kollegor
Du trivs i teknikintensiva miljöer och har fallenhet för administration
Du har ett lösningsorienterat och tryggt ledarskap
Du trivs med att ta ansvar, är strukturerad och gillar att jobba nära teknik, människor och framdrift. Du kommunicerar tydligt, är prestigelös och gillar att bygga långsiktiga relationer i projekt.
Därför ska du välja oss Vi är ett konsultbolag med spets inom energi, bygg och infrastruktur - och vi gillar projekt som är viktiga för samhället. Här blir du en del av ett engagerat och kunnigt team där vi hjälper varandra och har kul tillsammans. Du får inte bara ett jobb med mening - vi erbjuder också:
Bra lön och förmånspaket
Flexibilitet och balans i vardagen
Tjänstepension och sjukförsäkring
Friskvårdsbidrag och roliga teamaktiviteter
Vårt huvudkontor ligger i Varberg och vi är verksamma på både väst- och östkusten. Just nu är vi inne i en spännande tillväxtresa - och vi hoppas att du vill vara med! Ansökan: Känner du igen dig i beskrivningen ovan och vill vara en del av vårt gäng? Sista ansökningsdag är den 3 november 2025, men rekrytering kommer ske löpande. Har du frågor om tjänsten? Kul! Hör av dig till hr@icenergy.se
Skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem. För frågor kring tjänsten kontakta rekryterande chef Mattias Elmquist Runevad på mattias.runevad@icenergy.se
eller ring 073 184 76 52 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
