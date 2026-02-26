Senior projektledare - Högvattenskydd
2026-02-26
Vill du vara med och framtidssäkra Göteborg?
Var med och säkra framtidens Göteborg genom att arbete i ett innovativt program där teknik, samverkan och hållbar stadsutveckling möts.
Det är din möjlighet till att ha en ledande roll i en avgörande satsning för framtidens Göteborg.
Som senior projektledare/programledare i Högvattenskyddsprogrammet driver och leder du arbetet och utvecklingen av robusta och klimatsäkra lösningar som ska skydda Göteborg för generationer framåt.
För att göra Göteborg robust mot översvämningar och höga vattennivåer som orsakas av klimatförändringar har Göteborg Stad initierat ett program för högvattenskydd. Programmet omfattar planering, samordning och genomförande av olika skyddsåtgärder längs Göta älv och stadens inre vattenvägar. Högvattenskyddsprogrammet leds av exploateringsförvaltningen med stöd från andra berörda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad. Samverkan sker också med andra svenska kommuner samt med akademien och med andra städer inom EU.
Mer information om högvattenskyddsprogrammet hittar du https://goteborg.se/wps/portal/start/goteborg-vaxer/sa-arbetar-staden-med-stadsutveckling/miljo-och-klimat-i-stadsutvecklingen/hogvattenskyddsprogrammet. Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Som senior projektledare/programledare leder, driver och samordnar du Högvattenskyddsprogrammet, ett stort och komplext samarbetsprogram som genomförs tillsammans med flera förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad.
I uppdraget ingår även att delta i EU-projektet Storm Safe samt att aktivt omvärldsbevaka och samverka med andra kommuner i Sverige. Eftersom många står inför liknande utmaningar, men utan en färdig lösning, innebär rollen att du både driver pågående arbete och samtidigt utvecklar programmets innehåll och arbetssätt.
Ditt ansvar omfattar att:
- Leda, driva och samordna programmet mot uppsatta mål i nära samverkan med programmets projektledare och programledningsteam
- Att leda och bygga en ändamålsenlig programorganisation
- Samordna de byggprojekt som ingår i programmet
- Strukturera, organisera, styra och genomföra programmet på ett kostnads-, tids- och resurseffektivt sätt
- Säkerställa god samplanering, intressenthantering och kommunikation
- Följa upp och rapportera programmets framdrift till programägare, programstyrgrupp, politisk nivå och andra nyckelintressenter
Programmet är en del av avdelningen Stora projekt inom exploateringsförvaltningen, som ansvarar för planering och genomförande av komplexa och strategiskt betydelsefulla program och projekt för Göteborg.
Vill du gå till jobbet och veta att du gör en verklig skillnad? Här får du möjlighet att bidra i ett av stadens mest betydelsefulla utvecklingsuppdrag samtidigt som du får stora möjligheter att utvecklas i din professionella roll. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbildning inom samhällsbyggnad, infrastruktur eller liknande
- Minst 10 års erfarenhet av samhällsbyggnad eller infrastruktur i en ledande roll som projektledare, programledare eller chef
- Minst fyra års erfarenhet av att leda komplexa och innovativa projekt
- Det är meriterande med erfarenhet av att ha arbetat i forskningsprojekt, gärna EU-finansierade
- Tidigare erfarenhet från kommunal förvaltning eller kommunalt bolag är meriterande
Du är en trygg och tydlig ledare som trivs i komplexa samverkansmiljöer med många aktörer. Du har förmåga att skapa struktur, engagemang och samsyn i stora och strategiskt viktiga uppdrag.
Du förstår att samplanering, intressenthantering och kommunikation är avgörande framgångsfaktorer och är skicklig på att bygga förtroende, hantera olika perspektiv och driva arbetet framåt genom dialog och tydlighet. Du värdesätter dialog och har lätt för att skapa goda relationer. Som person är du kommunikativ, lyhörd och nyfiken.
Du är strukturerad, självgående och resultatorienterad med erfarenhet av att leverera inom givna tids-, mål- och kostnadsramar. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift. Anställningsvillkor
Ansökningarna hanteras löpande och det kan bli aktuellt med intervjuer innan sista ansökningsdag.
Inför en eventuell intervju behöver uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige. I processen kan du även bli ombedd att tillhandahålla examensbevis om detta är ett krav för tjänsten.
Vi vill att exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.
Varje dag under hela året spelar Exploateringsförvaltningen en central roll i Göteborgs tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, parker, torg, väg- och spårvägssträckor, broar och tunnlar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare. Förvaltningen arbetar också med att anskaffa och förvalta bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna ett eget boende, samtidigt som vi arbetar aktivt med att få hemlösheten i Göteborg att upphöra till 2028. Exploateringsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborg Stad.
Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en välfungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Besök gärna https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-eploateringsforvaltningen
eller följ oss på LinkedIn https://www.linkedin.com/company/exploateringsforvaltningen-goteborgs-stad/
