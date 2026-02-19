Senior Projektledare - Förstudie intranät (SharePoint/Optimizely)
Avaron AB / Datajobb / Södertälje Visa alla datajobb i Södertälje
2026-02-19
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Södertälje
, Nykvarn
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-19Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren projektledare för att driva en förstudie kring intranätplattformar i en större kommunal organisation. Uppdraget utgår från en tidigare analys som pekar på att Optimizely fortsatt är relevant på förvaltningsgemensam nivå, samtidigt som SharePoint kan ge mervärde på kontorsnivå och lägre organisatoriska nivåer.
Målet med förstudien är att tydliggöra effekter, förutsättningar och vad som krävs för att börja nyttja SharePoint parallellt med att behålla Optimizely på övergripande nivå. En införandeplan med tillhörande styrande dokument ska ingå som en del av leveransen.
Leveransen kan genomföras av en person (projektledare med stark SharePoint-kompetens) eller som ett mindre team om maximalt två personer.
Arbetsuppgifter Projektleda och strukturera genomförandet av en förstudie för intranätplattformar.
Analysera effekter, nyttor, risker och beroenden vid ett parallellt införande av SharePoint på kontorsnivå eller lägre.
Identifiera förutsättningar för arbetssätt, styrning, informationsstruktur och förvaltning vid en kompletterande SharePoint-lösning.
Samordna relevanta intressenter och driva arbete i formella projektformer (styrgrupp, projektgrupp och projektmodell).
Ta fram en införandeplan samt tillhörande styrande dokument som underlag för beslut om eventuell fortsättning.
Krav Konsultlösningen ska baseras på 1 eller max 2 personer.
Erfarenhet av att arbeta enligt en eller flera projektmetoder såsom XLPM, PPS eller liknande.
Erfarenhet av att ha varit huvudprojektledare för ett flertal (minst 3) formella projekt med etablerad styrning (styrgrupp, projektgrupp, projektmodell) i en större organisation (minst 2000 medarbetare organiserade i minst 5 förvaltningar/kontor/bolag eller liknande).
Sakkunskap inom intranätlösningar baserade på SharePoint.
Erfarenhet av att ha deltagit i etablering av intranät baserat på SharePoint helt eller till stora delar de senast 3 åren för en större organisation (minst 2000 medarbetare organiserade i minst 5 förvaltningar/kontor/bolag/verksamheter eller liknande).
Meriterande Genomfört uppdrag för Södertälje kommunkoncern de senaste 3-5 åren.
Genomfört förstudier av byte av intranätplattform från Optimizely till SharePoint.
Projektlett byte av intranätplattform från Optimizely till SharePoint.
Ansökan
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7259813-1849951". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Södertälje centrum (visa karta
)
151 32 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9751311