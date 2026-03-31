Senior Projekteringsledare - Bygg & Installationer
Vi söker en senior projekteringsledare inom bygg och installationer till ett stort och komplext infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen.
I rollen kommer du att företräda beställaren i tekniska och operativa frågor och ansvara för att leda, styra och samordna projekteringsarbetet inom tilldelade konsultuppdrag. Arbetet sker i nära samarbete med projektledare, projekteringsledare, upphandlare samt övriga tekniska specialister.
Rollen omfattar hela projektets olika faser, från planering och projektering till stöd i byggskede och uppföljning av leveranser.
Edge of Talent söker konsult inom
Edge of Talent är ett kompetens- och konsultbolag som erbjuder skräddarsydda lösningar för våra kunder, oavsett om det handlar om kortare konsultuppdrag, projektanställningar eller långsiktiga samarbeten. Vi är stolta över att matcha rätt talang med rätt uppdrag och skapa möjligheter för både våra konsulter och våra partners att växa tillsammans.
Hos oss blir du en del av en dynamisk organisation där du som konsult är anställd av Edge of Talent. Vi tar hand om administrationen, coachar dig, och säkerställer att du trivs i ditt uppdrag. Vårt fokus är att erbjuda dig uppdrag som passar just din kompetens och där du har möjlighet att utvecklas.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Leda och samordna projekteringsarbetet inom bygg och installationer
Planera och leda projekteringsmöten samt tekniska avstämningar
Säkerställa att projekteringen uppfyller krav på funktion, kvalitet och samordning
Säkerställa att tekniska gränssnitt mellan installationer och övriga entreprenader hanteras korrekt
Upprätta och följa upp projekteringstidplaner
Medverka i framtagning av förfrågningsunderlag (FU)
Samverka med projektledning, upphandling och tekniska experter
Säkerställa att projekteringsleveranser uppfyller beställarens krav och projektets mål
Stödja projektledning i budget- och ekonomifrågor kopplade till projekteringsuppdragErfarenheter
Obligatoriska krav
Civilingenjörsutbildning inom Samhällsbyggnad alternativt Väg och Vatten.
Minst 15 års erfarenhet av att arbeta som projekteringsledare installationer i bygg och anläggningsprojekt.
Minst 5 av projekten de senaste 10 åren ska ha haft ett ordervärde på minst 500 miljoner kronor för installationer.
Erfarenhet från minst ett projekt med tunnelventilationsentreprenad över 500 miljoner kronor.
Genomfört minst 5 projekt med beställare i offentlig sektor.
Certifierad Kontrollansvarig (KA) enligt PBL samt erfarenhet av att ha varit kontrollansvarig i minst 10 byggprojekt.
Genomförd utbildning inom BAS-P/U under de senaste 5 åren.
Meriterande
Minst 15 års erfarenhet från olika roller och befattningar i projekt inom bygg- och anläggningsbranschen.
Genomförd ledarskapsutbildning samt erfarenhet av att ha varit chef eller ledare för minst 5 personer.
Minst 3 års erfarenhet av arbete som arbetsledare eller produktionsledare i byggprojekt på entreprenadsidan i produktionsfasen.
Vad vi erbjuder:
Anställning hos Edge of Talent med trygghet och support under hela uppdraget
Spännande uppdrag hos ledande företag
Möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling och karriärvägledningSå ansöker du
Start: Omgående
Omfattning : Heltid
Placering : Stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Kontakt: Hermela Nadew
Sista ansökningsdatum : Vi tar emot ansökningar löpande och håller annonsen öppen tills rollen är fylld. För att inte missa chansen rekommenderar vi att du skickar in din ansökan snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27
