2025-12-19
Bolagsverket är en myndighet i Sundsvall med drygt 600 medarbetare som arbetar tillsammans för ett enklare och tryggare företagande. Regeringen har gett oss flera viktiga uppdrag inom digitalisering och brottsförebyggande arbete. Vill du vara med?
Nu kan du vara med och skapa förutsättningar för Bolagsverkets fortsatta utvecklingsarbeten. Vi söker nämligen två seniora programledare med uppdraget att leda och koordinera program som helhet, från utforskande faser till genomförande i en agil kontext. Hos oss blir du en del av ett kompetent gäng med bred erfarenhet som trivs, har roligt och hjälper varandra.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Vi står inför många spännande utmaningar och etablerar nu strukturer för styrning och ledning av större uppdrag genom att införa programstyrning som ett komplement till ordinarie utvecklingsstyrning. Uppdraget innebär både utveckling av befintlig verksamhet och etablering av nya verksamhetsområden. Som senior programledare har du en viktig roll där du tillsammans med verksamheten skapar rätt förutsättningar och strukturer för vårt utvecklingsarbete, både med och utan it-inslag.
Som senior programledare kommer du att:
* Leda och koordineras våra program med ett helhetsperspektiv för att uppnå gemensamma mål av strategisk vikt för Bolagsverket.
* Planera och följa upp såväl programmet i sin helhet, som olika insatser.
* Leda och stödja förändringsprocesser genom samverkan med olika intressenter.
* Ansvara för frågor rörande finansiering kopplat till programmet.
* Bistår i arbete med olika utrednings- och beslutsunderlag inklusive estimat, leveransplaner och budget.
* Etablera och arbetsleda tvärfunktionella samarbeten så som utvecklingsledning inom it, arkitektur, juridik, verksamhetsutveckling och ekonomi.
* Identifiera, följa upp och aktivt arbeta för att minimera risker.
* Säkerställa att arbetet i uppdraget bedrivs enligt Bolagsverkets etablerade arbetssätt för verksamhets- och it-utveckling.
Du kommer att tillhöra utvecklingskontoret inom avdelningen för digital utveckling och samverkan. Utvecklingskontoret ansvarar för att bereda, planera och följa upp den långsiktiga utvecklingsplanen och utvecklingsportföljen. Enheten ansvarar också för planering och uppföljning av Bolagsverkets systemförnyelse ur ett helhets- och portföljperspektiv samt för att driva och leda Bolagsverkets verksamhetsarkitektur som en del av Bolagsverkets arkitekturstyrning.
Placeringsort är Sundsvall eller enligt överenskommelse. Vi erbjuder arbete på distans, men du förväntas regelbundet vara på plats på kontoret i Sundsvall.
Arbetet innefattar såväl myndighetsinterna som myndighetsövergripande aktiviteter vilket kan innebära en del resor i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har dessutom certifiering inom projekt-/programledning eller motsvarande erfarenhet.
För att lyckas och trivas i rollen ser vi även att du har:
* Dokumenterad erfarenhet inom senior uppdragsledning, programledning eller projektledning inom IT/verksamhet och av att leda komplexa program med många insatser.
* Erfarenhet av ledarroll med stort fokus på kommunikation och samarbete för att skapa klarhet och struktur, skapa genomförandekraft framåt och hantera interna och externa beroenden och förväntningar.
* Flera års erfarenhet av verksamhetsutveckling på strategisk och taktisk nivå samt av förändringsledning.
* Förmågan att uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du dessutom har:
* Utbildning inom agila metoder.
* Utbildning inom metoder för verksamhetsutveckling, processutveckling eller digitalisering.
* Erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor eller annan komplex organisation.
* Erfarenhet av förändringsledning och metodutveckling inom utvecklingsstyrning eller portföljhantering.
* Erfarenhet av att arbeta i organisationer med lean-agila utvecklingsprocesser.
* Mycket goda kunskaper i Office-paketet, Confluence och Jira.
Som person har du en förmåga att leda, motivera och coacha andra med tydlighet och engagemang. Med ett strategiskt helhetsperspektiv fattar du välgrundade beslut i linje med verksamhetens behov. Du arbetar strukturerat och målmedvetet, planerar och organiserar ditt arbete effektivt och säkerställer att uppgifter slutförs enligt plan. Samtidigt är du samarbetsorienterad, prestigelös och bidrar till god dialog, gemensamma lösningar och starkt fokus på verksamhetens gemensamma mål.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då är du förmodligen den vi söker. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Bifoga endast CV.
Bolagsverket har fått flera nya uppdrag som bidrar till ett enklare och tryggare företagande. Det betyder att vi kommer att rekrytera nya kollegor inom flera områden.
Här kan du läsa mer om uppdragen och vilka tjänster vi kommer sökahttps://bolagsverket.se/jobbamedoss/ledigajobb/nyauppdragnyakollegorvillduvaramed.5826.html
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera ansökan i rekryteringssystemet. Kontakta istället den rekryterande chefen för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Du behöver då ange tydligt på din ansökan att du har skyddade personuppgifter. Det är endast om du har skyddade personuppgifter som din ansökan kan undantas från att bli offentlig handling.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och ge alla möjlighet till ett aktivt och regelbundet deltagande i hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler i Sundsvall.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Bolagsverket, Avdelningen för digital utveckling och samverkan
Enhetschef
Patricia Knutsson
9654761