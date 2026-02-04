Senior Produkt- och Systemsäkerhetsexpert
Avaron AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Upplands Väsby
, Södertälje
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-04Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior systemsäkerhetsexpert till ett långsiktigt uppdrag inom utveckling och vidmakthållande av komplexa tekniska produkter där varje leverans utgör ett system av system. Du får en central roll i produktutvecklingen med ansvar för att systemsäkerhet blir en integrerad del av arbetet genom hela livscykeln - från koncept och kravställning till levererad och driftsatt produkt.
Uppdraget präglas av helhetssyn där teknik, användning, människa och omgivning vägs samman, och där säkerhet behandlas som en grundläggande produktegenskap.
ArbetsuppgifterLeda och genomföra systemsäkerhetsarbete för komplexa system och system av system
Identifiera, analysera och hantera risker på system- och produktnivå
Ta fram, förvalta och förankra systemsäkerhetskrav samt säkerhetsargumentation
Säkerställa efterlevnad av relevanta standarder och regelverk
Arbeta nära systemingenjörer och projektledning i produktutvecklingen
Agera systemsäkerhetsrepresentant gentemot interna och externa intressenter
KravMinst 10 års erfarenhet av systemsäkerhetsarbete på system-/produktnivå
Mycket god erfarenhet av arbete enligt MIL-STD-882E (eller motsvarande)
Stark förståelse för Systems Engineering, gärna enligt ISO/IEC 15288
Vana att arbeta strukturerat, formellt och spårbart i komplexa tekniska miljöer
Förmåga att se och hantera helheten i stora tekniska sammanhang
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet från försvar, flyg eller annan säkerhetskritisk/reglerad industri
Tidigare teknikledande eller rådgivande roll inom systemsäkerhet
Erfarenhet av produkter med långa livscykler
Svenska och engelska i tal och skriftSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7170671-1823984". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9723168