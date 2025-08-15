Senior Platform Engineer till modernisering av molnplattform
2025-08-15
Avaron AB är ett svenskt konsultbolag som stöttar ledande organisationer med erfarna specialister inom IT och affär. Vi är snabba, lösningsorienterade och arbetar nära våra kunder för att leverera kvalitet - varje gång.Dina arbetsuppgifter
Som konsult via Avaron kliver du in i ett team hos en av våra kunder för att modernisera och harmonisera deras IT-landskap. Du blir en nyckelperson i att designa, implementera och dokumentera skalbara plattformslösningar i Azure. I uppdraget ingår att:
Automatisera infrastruktur med "infrastruktur som kod" och bygga robusta CI/CD-flöden.
Arbeta hands-on med Kubernetes, Terraform och relaterade plattformskomponenter.
Säkerställa tillgänglighet, prestanda och säkerhet genom övervakning, loggning och mätning.
Samverka med utvecklingsteam, coacha kollegor och bidra till riktlinjer, principer och målarkitektur.
Dokumentera lösningar för effektiv förvaltning och kunskapsdelning.
Techmiljö hos kunden omfattar bl.a. Azure, Kubernetes, Terraform, .NET/React, SQL, DynaTrace, New Relic samt Kafka/RabbitMQ.
Kvalifikationer (Ska-krav)
Mycket stor självständighet, vana att leda större insatser och normalt minst ca 9-12 års relevant erfarenhet
Mycket goda kunskaper i Microsoft Azure (t.ex. nätverk, identitet, PaaS-tjänster).
Produktionsnära erfarenhet av Kubernetes.
Gedigen erfarenhet av Terraform och infrastruktur som kod.
Byggt och driftsatt CI/CD-pipelines (t.ex. Azure DevOps/GitHub).
Erfarenhet av APM/övervakning och logghantering (t.ex. DynaTrace, New Relic).
Förståelse för händelse- och meddelandeflöden (Kafka, RabbitMQ).
Databaskompetens inom SQL.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå bakgrundskontroll initierad av kund.
Meriterande (Bra att ha)
Erfarenhet av .NET och React i molnbaserade miljöer.
SRE-arbete och "observability"-mönster (SLI/SLO, tracing).
Helm, container registry, service mesh.
Policy as Code, landing zones och governance i Azure.
Skripting i PowerShell/Bash/Python.
Relevanta certifieringar (t.ex. Azure Administrator/Architect/DevOps, CKA/CKAD).
Erfarenhet av kostnadsoptimering/FinOps.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Mejla till jobb@avaron.se
med personligt brev och CV, märk mejlet med "Senior Platform Engineer till modernisering av molnplattform (12986)".
Sista dag att ansöka är 2025-08-19
E-post: jobb@avaron.se Arbetsgivarens referens
