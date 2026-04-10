Senior objektledare till kommunövergripande uppdrag
2026-04-10
Vill du vara med och utveckla Lunds kommuns digitala lösningar och forma framtidens kommunövergripande tjänster? Kommunkontoret söker dig som vill ta en nyckelroll i att bygga upp en gemensam struktur för utveckling och förvaltning av digitala lösningar som ger ett effektivt och sammanhållet stöd till hela organisationen.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Rollen är senior och innebär ett nära samarbete med ledningen för att omsätta kommunstyrelsens prioriteringar till konkret utveckling och förbättring - i linje med kommunkontorets uppdrag att leda, samordna och utveckla hela kommunkoncernen.
I rollen som kommunkontorets övergripande objektledare har du en central roll i att leda, samordna och säkerställa att organisationens digitala lösningar för kommunövergripande stödverksamhet fungerar effektivt och sammanhållet. Du verkar i gränslandet mellan verksamhet, IT och ledning och bidrar till övergripande styrprocesser och verksamhetsutveckling som påverkar alla medarbetare.
En del av uppdraget är att ansvara för utvecklingen av digitala lösningar som stödjer demokratiprocessen samt processer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du ansvarar för att utvecklingen sker i linje med verksamhetens behov, kommunens mål och gällande lagstiftning - med fokus på nytta, kvalitet och användarvänlighet. Rollen innebär många kontaktytor och kräver en utpräglad förmåga att kommunicera och samarbeta på alla nivåer i organisationen.
I rollen som kommunövergripande objektledare kommer du bland annat att:
leda och samordna teamarbete inom ett eller flera objekt
ta fram och driva objektplaner och digitala färdplaner
samordna det digitala utvecklingsarbetet för kommunkontoret
säkerställa fungerande arbetssätt, processer och samverkan inom objekt och mellan objekt på kommunkontoret
bereda beslutsunderlag till beställare och styrgrupper
följa upp och planera budget, resurser, avtal och leveranskvalitet
samordna och kravställa gentemot andra objekt, projekt och leverantörer
Du bidrar även till kommunens gemensamma digitalisering, IT-arkitektur och utvecklingen av en stark, sammanhållen stödverksamhet.
Vi söker dig
Vi söker dig som är trygg i att leda andra, även utan formellt personalansvar. Du har god förståelse för hur en kommun fungerar och hur organisationsövergripande stödverksamhet skapar värde för både kärnverksamhet och ledning.
Du har:
akademisk examen inom exempelvis systemvetenskap alternativt annan eftergymnasial
utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet.
erfarenhet av att leda team och driva utvecklings- eller förändringsarbete
god förståelse för digitalisering, verksamhetsutveckling och teknikens möjligheter
Har du därtill erfarenhet av verksamhetsuppföljning och uppföljning av avtal och leverantörer kommer det att underlätta ditt arbete.
Vi ser också att du har god förmåga att:
snabbt sätta dig in i komplexa sammanhang och se helheten
kommunicera obehindrat med både chefer, specialister och medarbetare och du anpassar ditt budskap efter målgrupp och sammanhang
bygga förtroendefulla relationer och skapa engagemang
Som person är du:
tydlig, lyhörd och samarbetsinriktad
strategisk, med förmåga att omsätta mål till konkret handling
prestigelös och lösningsfokuserad
Vi erbjuder dig
Hos oss får du:
arbeta med samhällsviktiga frågor som gör skillnad för invånare och verksamheter
en nyckelroll i utvecklingen av kommunens digitala och organisatoriska stöd
stort ansvar, förtroende och möjlighet att påverka
kompetenta kollegor och en kultur som präglas av samarbete, utveckling och innovation
Lunds kommun är en arbetsplats där vi tillsammans skapar nytta - idag och för framtiden.
Vi är stolta över vårt goda arbetsklimat, vi månar om att det ska finnas balans mellan arbetsliv och privatliv och tillsammans har vi dessutom roligt på jobbet. Vi är dedikerade till att skapa en arbetsmiljö där kreativitet och initiativ välkomnas, och där varje medarbetare spelar en viktig roll i vår gemensamma framgång. Vi sitter i moderna lokaler nära Lunds centralstation och när arbetet tillåter det arbetar vi hemifrån. Du som medarbetare formar din arbetsdag på bästa sätt.
Som medarbetare hos oss i Lunds kommun erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Det här ger vi dig som medarbetare
Om rekryteringen
Vi planerar att hålla första digitala intervjuer via Teams v 19 - 20 samt slutintervjuer på plats v 21 - 22 och vi ber dig därför planera din tillgänglighet.
I denna rekrytering har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Vi kommer lägga stor vikt vid dina svar.
Om arbetsplatsen
Du kommer att tillhöra IT- & digitaliseringsavdelningen och enheten Digital strategi och innovation men till vardags arbeta nära alla kommunkontorets verksamhetsområden. Avdelningen består av drygt 60 medarbetare som bedriver strategiskt utvecklingsarbete, ansvarar för IT-infrastrukturen, kommungemensamma tjänster och systemutveckling. Hos oss får du möjligheter till utmaningar och utveckling, men framförallt möjligheten att göra skillnad.
På kommunkontoret arbetar cirka 400 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Brotorget 1 (visa karta
)
222 37 LUND Arbetsplats
Lund Kontakt
enhetschef digital strategi
Malin Meiby malin.meiby@lund.se 046-3594409
9848564